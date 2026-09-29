Η χώρα όπου το να κουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά

Η Αιθιοπία επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στην εισαγωγή κιαλιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, απαγορεύοντας πλήρως τα μοντέλα υψηλής μεγέθυνσης

Newsroom

Η χώρα όπου το να κουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά
WHAT THE FACT
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για λόγους εθνικής ασφάλειας και αποτροπής πιθανής στρατιωτικής χρήσης ή κατασκοπείας, οι αρχές της Αιθιοπίας προχωρούν σε αυστηρή κατηγοριοποίηση των οπτικών οργάνων που εισάγονται στη χώρα.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η κατοχή και η μεταφορά ορισμένων τύπων απαιτεί πλέον ειδικές κυβερνητικές εγκρίσεις, ενώ για άλλες κατηγορίες ισχύει καθολική απαγόρευση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Οι αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούν από τη χώρα έπειτα από δύο δεκαετίες

11:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Τέχνης: Καθιερώνει Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη - Οι 5 υποψήφιοι της πρώτης απονομής

11:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody’s: Αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές δύο ελληνικών τραπεζών

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

11:39ANNOUNCEMENTS

Financial Wellbeing Institute και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας / UNIC Athens ενώνουν δυνάμεις - Για τη χρηματοοικονομική ευημερία σε Κύπρο και Ελλάδα

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα: Ποια είναι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει αύριο ο Μητσοτάκης

11:31LIFESTYLE

Βρέθηκε στην Ελλάδα το σχολείο όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο - Η εντυπωσιακή ανακάλυψη

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά – Ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Ουκρανών έγινε viral στο Ομάν και συνελήφθη στο αεροδρόμιο - Η «πλάκα» με τη χελώνα

11:21WHAT THE FACT

Η χώρα όπου το να κουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά

11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης – Για την βενζίνη αναμένονται οι αποφάσεις της Ε.Ε.

11:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βασίλης Καραμητσάνης: «Γιατί όχι, να δούμε και ελληνικό animation στο Netflix»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θάσο: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niñο: Ο Ειρηνικός «βράζει» και αλλάζει την πορεία του χειμώνα 2026/2027

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τον βρήκαμε λερωμένο με εμετούς, κλείστε το μήπως γλιτώσει κανείς, ούτε απ' έξω» - Σοκάρουν οι καταγγελίες συγγενών των ασθενών

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Γάλλος αστυνομικός πυροβολεί μαθητή με εκτοξευτή χειροβομβίδων σε κατάληψη - «Το στόμα του είναι σπασμένο»

10:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χριστίνα Πουλίτση: «Η ίδια η ζωή σε οδηγεί σε κάτι καλύτερο» - Η σπουδαία σοπράνο μιλά στο Newsbomb

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Τόκιο: Ατελείωτη κακοκαιρία - Βρέχει συνεχόμενα για... 34 ημέρες!

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα σχεδιάζει πυρηνοκίνητο άρμα μάχης

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Τενεσί: Εκτέλεση για πρώτη φορά γυναίκα μετά από 200 χρόνια - Το άγριο έγκλημα του 1995

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θάσο: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε τα φασόλια και τις φακές πιο εύπεπτα για λιγότερα αέρια

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Άγριος τσακωμός Μπαλάσκα-διευθυντή πρωτοβάθμιας για την εκπαιδευτικό - «Θα πήγαινε το μαλλί τσιμέντο αν το έκανε στο παιδί μου - Είσαι σε χειρότερο επίπεδο από το βίντεο εσείς» - Διατάχθηκε ΕΔΕ

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Θα φωνάζω όσο θέλω»: ΕΔΕ κι αλλαγή σχολείου για τη διευθύντρια, συνελήφθη μητέρα για την επίθεση

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τον βρήκαμε λερωμένο με εμετούς, κλείστε το μήπως γλιτώσει κανείς, ούτε απ' έξω» - Σοκάρουν οι καταγγελίες συγγενών των ασθενών

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Τενεσί: Εκτέλεση για πρώτη φορά γυναίκα μετά από 200 χρόνια - Το άγριο έγκλημα του 1995

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Κυκλώνας κατευθύνεται προς την Ευρώπη με ανέμους 150 km/h, κύματα 12 μέτρων και «ατμοσφαιρικό ποτάμι»

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η σφαγή των δωσίλογων μέσα στο δικαστήριο - 2.000 άνθρωποι πήραν τον νόμο στα χέρια τους

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

06:52LIFESTYLE

Εκπομπές στα σκαριά - Από τη Φαίη Σκορδά στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη ρήξη Γάκα-Θεοδωρόπουλου: Γιατί διαφώνησαν στον Κορυδαλλό οι δύο γιατροί

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Το φως του μπάνιου πίσω από την τραγωδία στην Πλάκα; Οι έρευνες για τις συσκευές του δευτέρου ορόφου

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Άρση απορρήτου του κινητού του σταθμάρχη, τρεισήμισι χρόνια μετά το δυστύχημα - «Μας κουνούσαν το δάχτυλο ότι όλα ήταν ασφαλή», κατέθεσε συγγενής θύματος

11:31LIFESTYLE

Βρέθηκε στην Ελλάδα το σχολείο όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο - Η εντυπωσιακή ανακάλυψη

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για ψύχρα και ανέμους - «Κομμένη στα δύο η χώρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ