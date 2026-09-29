Η χώρα όπου το να κουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά

Για λόγους εθνικής ασφάλειας και αποτροπής πιθανής στρατιωτικής χρήσης ή κατασκοπείας, οι αρχές της Αιθιοπίας προχωρούν σε αυστηρή κατηγοριοποίηση των οπτικών οργάνων που εισάγονται στη χώρα.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η κατοχή και η μεταφορά ορισμένων τύπων απαιτεί πλέον ειδικές κυβερνητικές εγκρίσεις, ενώ για άλλες κατηγορίες ισχύει καθολική απαγόρευση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta