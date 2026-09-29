Το φως του μπάνιου πίσω από την τραγωδία στην Πλάκα; Οι έρευνες για τις συσκευές του δευτέρου ορόφου

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα αίτια της τραγωδίας με τους έξι νεκρούς στην οδό Λυσικράτους

Δημήτρης Δρίζος

Το φως του μπάνιου πίσω από την τραγωδία στην Πλάκα; Οι έρευνες για τις συσκευές του δευτέρου ορόφου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η έρευνα για την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους επικεντρώνεται στο δίκτυο φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου του κτηρίου.
  • Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση.
  • Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου δεν εντόπισαν διαρροή στον σωλήνα σύνδεσης της κεντρικής παροχής με τον μετρητή, στρέφοντας την προσοχή σε εσωτερικά σημεία του δεύτερου ορόφου.
  • Υπάρχει το ενδεχόμενο διαρροής αερίου που οδήγησε σε έκρηξη από σπινθήρα φωτισμού όταν ηλικιωμένη γυναίκα μπήκε στο μπάνιο.
  • Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη στατικότητα και ασφάλεια των γειτονικών κτιρίων, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται στην περιοχή.
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Η έρευνα για τα αίτια της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, επικεντρώνεται στο δίκτυο φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου του κτηρίου.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους έξι άτομα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση με στόχο να διαλευκάνουν πώς προκλήθηκε η έκρηξη.

Τη Δευτέρα, ειδικοί και τεχνικά συνεργεία πραγματοποίησαν ελέγχους στεγανότητας στο δίκτυο φυσικού αερίου με τη χρήση αζώτου και μανόμετρων.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε σωλήνα μήκους δύο μέτρων, που συνδέει την κεντρική παροχή με τον μετρητή αερίου του κτηρίου. Από τις μετρήσεις δεν εντοπίστηκε διαρροή σε αυτό το τμήμα, γεγονός που στρέφει την προσοχή των αρχών σε εσωτερικά σημεία της εγκατάστασης, ειδικά στον δεύτερο όροφο όπου βρίσκονταν θερμοσίφωνας και κουζίνα.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κάποια συσκευή του δικτύου να τέθηκε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας διαρροή αερίου που συνεχίστηκε έως το πρωί.

Η συγκέντρωση του αερίου στον χώρο μπορεί να έφτασε περίπου το 15%, με αποτέλεσμα ένας σπινθήρας — πιθανότατα από τον φωτισμό όταν η ηλικιωμένη γυναίκα μπήκε στο μπάνιο — να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Το σενάριο αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η σορός της γυναίκας βρέθηκε κοντά στον νιπτήρα, ενώ οι υπόλοιποι νεκροί εντοπίστηκαν σε δωμάτια και κρεβάτια.

Έλεγχοι στα γειτονικά κτήρια και αποκαταστάσεις

Κλιμάκια από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Πολεοδομία και τον Δήμο Αθηναίων βρέθηκαν στο σημείο τη Δευτέρα και συνεχίζουν τους ελέγχους για την κατάσταση των γειτονικών οικοδομών. Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για το κτίριο που συνορεύει δεξιά με το κτήριο της έκρηξης, όπου έχει εμφανιστεί σημαντικό ρήγμα στον δεύτερο όροφο.

Οι ειδικοί εξετάζουν τη στατικότητα και την ασφάλεια του συγκεκριμένου κτιρίου.

Παρά τις προσπάθειες καθαρισμού, η περιοχή μοιάζει καταστραμμένη, με ζημιές σε ακτίνα περίπου 100 μέτρων, που περιλαμβάνουν σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένες τζαμαρίες και φθορές από το ωστικό κύμα.

Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν ποια κτίρια παραμένουν ασφαλή και κατοικήσιμα.

Η προσεχής περίοδος αναμένεται να φέρει περισσότερα αποτελέσματα από τις τεχνικές έρευνες, που θα βοηθήσουν να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων και των γειτονικών κτιρίων.

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