Η Σουηδία αναζητά γη για χιλιάδες τάφους

Οι σουηδικές αρχές αναζητούν εκτάσεις για τη δημιουργία χιλιάδων τάφων σε περίπτωση πολέμου, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία

Newsroom

Η Σουηδία αναζητά γη για χιλιάδες τάφους
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Σε αναζήτηση για την ανεύρεση νέων εκτάσεων γης βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές και τα γραφεία-ενώσεις τελετών στη Σουηδία, προκειμένου να διασφαλίσουν χώρους ταφής για χιλιάδες ανθρώπους σε ενδεχόμενο πολεμικής σύρραξης. Η προετοιμασία αυτή ακολουθεί τις επίσημες συστάσεις της Εκκλησίας της χώρας και των εθνικών φορέων άμυνας και πολιτικής προστασίας.

Ο σχεδιασμός αυτός εντάθηκε μετά την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και την κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης με τη Ρωσία στην περιοχή της Βαλτικής.

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