Τουρκία: Ο 28χρονος που διαχειριζόταν 11,4 δισ. ευρώ και κατέληξε στη φυλακή - Η θαλαμηγός στη Ρόδο

Snapshot Ο Μουχαμέτ Γιαρίζ, πρώην πρόεδρος της Pusula Portföy, προφυλακίστηκε για παραβίαση του νόμου περί κεφαλαιαγοράς μετά την κατάρρευση επενδυτικών κεφαλαίων αξίας περίπου 11,4 δισ. ευρώ.

Η Pusula Portföy αδυνατούσε να επιστρέψει τα κεφάλαια στους επενδυτές, προκαλώντας μεγάλη πτώση στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και την εκκαθάριση 131 κεφαλαίων με 455.758 επενδυτές.

Τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε 45 προφυλακίσεις, δεσμεύσεις περιουσιών και κατάσχεση πολυτελών σκαφών, μεταξύ των οποίων και θαλαμηγός στη Ρόδο που φέρεται να ανήκει στον Γιαρίζ.

Ο Γιαρίζ βρέθηκε στη Ρόδο με τη θαλαμηγό «Amor» τον Σεπτέμβριο, παρά την απαγόρευση εξόδου από την Τουρκία, πριν επιστρέψει και παραδοθεί στις αρχές στην Αλικαρνασσό.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να ελέγχει τέσσερα σκάφη μέσω εταιρειών του εξωτερικού, με τουλάχιστον δύο να βρίσκονται σήμερα στη Ρόδο. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή βρίσκεται ο 28χρονος Μουχαμέτ Γιαρίζ, πρώην πρόεδρος της Pusula Portföy, στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας στην Τουρκία για την κατάρρευση επενδυτικών κεφαλαίων στα οποία είχαν τοποθετήσει τις αποταμιεύσεις τους εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές.

Η υπόθεση έχει πλέον και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα τουλάχιστον δύο από τα τέσσερα σκάφη που φέρεται να ελέγχει ο Γιαρίζ βρίσκονται στη Ρόδο. Οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις ελληνικές ή τις τουρκικές Αρχές.

Ποιος είναι ο Γιαρίζ

Ο Γιαρίζ ανέλαβε την προεδρία της Pusula Portföy τον Οκτώβριο του 2024, σε ηλικία μόλις 26 ετών. Η εταιρεία διαχειριζόταν τον Ιούνιο του 2026 κεφάλαια ύψους 735,5 δισ. τουρκικών λιρών, ενώ τον Σεπτέμβριο το χαρτοφυλάκιο ανερχόταν σε 633,8 δισ. λίρες, περίπου 11,4 δισ. ευρώ.

Η κατάρρευση των κεφαλαίων

Η κρίση ξέσπασε όταν επενδυτές άρχισαν να ζητούν μαζικά πίσω τα χρήματά τους. Στις 15 Σεπτεμβρίου η Pusula ανακοίνωσε ότι αδυνατούσε να καταβάλει τα ποσά που ζητούσαν οι μεριδιούχοι, ενώ την επόμενη ημέρα ο δείκτης BIST 100 του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης κατέγραψε πτώση 5,54%.

Στις 17 Σεπτεμβρίου η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK) πάγωσε τις συναλλαγές σε κεφάλαια επτά εταιρειών διαχείρισης και διέταξε την εκκαθάρισή τους. Συνολικά 131 κεφάλαια με 455.758 επενδυτές οδηγήθηκαν σε εκκαθάριση, ενώ οι απώλειες που καταγράφει ο τουρκικός Τύπος φτάνουν περίπου τα 830 δισ. λίρες, σχεδόν 15 δισ. ευρώ.

Η έρευνα έχει οδηγήσει σε 45 προφυλακίσεις και 37 απαγορεύσεις εξόδου από τη χώρα, ενώ έχουν δεσμευτεί περιουσίες φυσικών και νομικών προσώπων και έχουν κατασχεθεί ιδιωτικά αεροσκάφη, θαλαμηγοί και πολυτελή αυτοκίνητα.

Η διαδρομή προς τη Ρόδο

Σύμφωνα με την έρευνα του Τούρκου δημοσιογράφου Ισμαΐλ Σαϊμάζ, ο Γιαρίζ φέρεται να έφτασε στη Ρόδο με τη θαλαμηγό «Amor», μήκους 34 μέτρων, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ ήδη του είχε επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από την Τουρκία.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να παρέμεινε στη Ρόδο έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Την ίδια περίοδο στην Τουρκία είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του και είχαν δεσμευτεί περιουσιακά του στοιχεία και τραπεζικοί λογαριασμοί.

Στις 13 Σεπτεμβρίου επέστρεψε στην Αλικαρνασσό με το βοηθητικό σκάφος της θαλαμηγού και παραδόθηκε στις Αρχές. Η «Amor», ωστόσο, δεν τον ακολούθησε και κατευθύνθηκε προς τη Ρόδο.

Ο Γιαρίζ προφυλακίστηκε για παραβίαση του νόμου περί κεφαλαιαγοράς. Η προφυλάκιση αποτελεί δικονομικό μέτρο και δεν ισοδυναμεί με καταδίκη.

Τέσσερα σκάφη

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο 28χρονος φέρεται να ελέγχει τέσσερα σκάφη μέσω δύο εταιρειών του εξωτερικού. Μεταξύ αυτών είναι η «Amor», αξίας 14,5 εκατ. δολαρίων, το «Pusula», μήκους 26 μέτρων και αξίας περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, καθώς και το «Junior Amor», αξίας περίπου 500.000 ευρώ.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο από τα σκάφη βρίσκονται σήμερα στη Ρόδο, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται από τις τουρκικές Αρχές.