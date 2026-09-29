Πειραιάς: Τηλεφώνημα για βόμβα στην Εισαγγελία
Αποκλείστηκε η περιοχή
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Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σημειώθηκε στις 10:10 το πρωί της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου στην Εισαγγελία Πειραιά.
Ο καλών δεν έδωσε χρονικό περιθώριο. Ο χώρος έχει αποκλειστεί και ήδη σπεύδει στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για να ελέγξει το κτήριο.
Η Αστυνομία έχει αποκλείσει τους γύρω δρόμους και έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
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