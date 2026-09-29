Πειραιάς: Τηλεφώνημα για βόμβα στην Εισαγγελία

Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σημειώθηκε στις 10:10 το πρωί της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου στην Εισαγγελία Πειραιά.

Ο καλών δεν έδωσε χρονικό περιθώριο. Ο χώρος έχει αποκλειστεί και ήδη σπεύδει στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για να ελέγξει το κτήριο.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει τους γύρω δρόμους και έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.