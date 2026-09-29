Σεισμός 3,5R στην Κάρπαθο
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε νωρίς το πρωί
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Snapshot
- Σεισμός μεγέους 3, Ρίχτερειώθηκε στις 10:10 το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου ανοιχτά της Καρπάθου.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 9,3 χιλιόμετρα.
- Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε νωρίς το πρωί.
Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:10 το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου ανοιχτά της Καρπάθου.
Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 9,3 χιλιόμετρα.
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