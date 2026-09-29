Τενεσί: Εκτέλεση για πρώτη φορά γυναίκα μετά από 200 χρόνια - Το άγριο έγκλημα του 1995

Ο κυβερνήτης της πολιτείας απέρριψε το αίτημά της για επιείκεια

Δημήτρης Δρίζος

Τενεσί: Εκτέλεση για πρώτη φορά γυναίκα μετά από 200 χρόνια - Το άγριο έγκλημα του 1995
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κρίστα Πάικ πρόκειται να εκτελεστεί στο Τενεσί, πρώτη φορά μετά από 200 χρόνια που εκτελείται γυναίκα στην πολιτεία.
  • Η Πάικ καταδικάστηκε για τη δολοφονία της συμμαθήτριάς της το 1995, όταν ήταν 18 ετών, και έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και μετατραυματικό στρες.
  • Ο κυβερνήτης του Τενεσί απέρριψε το αίτημα επιείκειας της Πάικ, παρά τις εκκλήσεις για αναστολή λόγω της ψυχικής της ασθένειας και του ιστορικού σεξουαλικής κακοποίησης.
  • Η μητέρα του θύματος υποστηρίζει την εκτέλεση, ζητώντας την εφαρμογή της ποινής που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες.
  • Η εκτέλεση της Πάικ θα είναι η πρώτη εκτέλεση γυναίκας στο Τενεσί από το 1820 και μία από τις ελάχιστες γυναίκες που έχουν εκτελεστεί στις ΗΠΑ μετά το 1976.
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Το Τενεσί πρόκειται να εκτελέσει για πρώτη φορά εδώ και 200 χρόνια μια γυναίκα, αφού ο κυβερνήτης της πολιτείας απέρριψε το αίτημά της για επιείκεια.

Η Κρίστα Πάικ ήταν 18 ετών όταν σκότωσε την 19χρονη συμμαθήτριά της Κόλιν Σλέμερ το 1995. Η Πάικ και ο τότε σύντροφός της καταδικάστηκαν για τη διαβόητη δολοφονία και εκείνη έγινε μία από τις νεότερες γυναίκες που οδηγήθηκαν σε πτέρυγα μελλοθανάτων.

Σήμερα, σε ηλικία 50 ετών, έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί την Τετάρτη.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Πάικ φοβόταν πως η Σλέμερ αποτελούσε ερωτική αντίζηλο και την παρέσυρε σε μια απομονωμένη περιοχή, όπου εκείνη και ο σύντροφός της τη βασάνισαν και τη σκότωσαν.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα λόγω της αγριότητας της δολοφονίας, της ηλικίας των εμπλεκομένων, αλλά και επειδή στο σώμα του θύματος είχε χαραχθεί ένα σατανιστικό σύμβολο.

Η Πάικ δεν αρνείται την ενοχή της, ωστόσο οι δικηγόροι και οι υποστηρικτές της υποστηρίζουν ότι η θανατική ποινή δεν είναι κατάλληλη για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε από μια έφηβη με ψυχική ασθένεια που δεν είχε αντιμετωπιστεί, έπειτα από χρόνια βίαιης σεξουαλικής κακοποίησης και παραμέλησης κατά την παιδική της ηλικία.

Η μητέρα της Σλέμερ, ωστόσο, θέλει να προχωρήσει η εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση, λέγοντας ότι περιμένει εδώ και δεκαετίες να εφαρμοστεί η ποινή της Πάικ.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα της χορηγήσει χάρη. Οι δικηγόροι της Πάικ έχουν ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να αναστείλει την εκτέλεση.

Ψυχική ασθένεια χωρίς θεραπεία

Ο Στίβεν Φέρελ, βοηθός ομοσπονδιακού δημόσιου συνηγόρου, δήλωσε ότι η Πάικ είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ακόμη νήπιο και είχε βιαστεί σε ηλικία 11 και 17 ετών.

Όπως είπε, οι δικηγόροι που την εκπροσώπησαν αρχικά δεν παρουσίασαν στους ενόρκους κρίσιμες πληροφορίες για το παρελθόν της ούτε υποστήριξαν ότι η ηλικία της θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη.

Η Πάικ έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες.

Η ίδια είχε πει στην αστυνομία ότι αρχικά ήθελε μόνο να τσακωθεί με τη Σλέμερ, όμως τελικά τη σκότωσε σε μια επίθεση που περιγράφηκε ως φρενήρης. Στο αίτημα για επιείκεια, οι δικηγόροι της Πάικ υποστήριξαν ότι η ψυχική ασθένεια που δεν είχε αντιμετωπιστεί, σε συνδυασμό με το τραυματικό της παρελθόν, την είχε καταστήσει ανίκανη να «βάλει φρένο» στις πράξεις της.

Σύμφωνα με τον Φέρελ, άλλοι 18χρονοι που καταδικάστηκαν σε θάνατο στο Τενεσί από το 1976, όταν οι ΗΠΑ επανέφεραν τη θανατική ποινή, είδαν στη συνέχεια τις ποινές τους να μετατρέπονται.

Το Death Penalty Information Center αναφέρει ότι 275 άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν εκτελεστεί για εγκλήματα που διέπραξαν σε ηλικία 18, 19 ή 20 ετών, στη σύγχρονη εποχή της θανατικής ποινής. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι θανατικές καταδίκες για άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας γίνονται ολοένα και πιο σπάνιες.

Η Ρόμπιν Μ. Μάχερ, εκτελεστική διευθύντρια του κέντρου, δήλωσε: «Αν η Κρίστα Πάικ δικαζόταν σήμερα, δεν πιστεύω ότι ένα σώμα ενόρκων που γνώριζε για την τεκμηριωμένη σεξουαλική κακοποίηση και παραμέληση που υπέστη ως παιδί θα την καταδίκαζε σε θάνατο».

Μιλώντας στο Associated Press, η Μέι Μαρτίνεζ, μητέρα της Σλέμερ, αναφέρθηκε στην ηλικία της κόρης της, λέγοντας ότι εκείνη δεν πρόλαβε ποτέ να μεγαλώσει.

«Κάθε φορά που το σκέφτομαι, σκέφτομαι την Κόλιν να νιώθει αυτόν τον πόνο και να προσπαθεί να σηκωθεί και να τρέξει», είπε η Μαρτίνεζ.

Εάν η εκτέλεση της Πάικ πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, θα είναι η πρώτη εκτέλεση γυναίκας στο Τενεσί από το 1820, σύμφωνα με τη Μάχερ.

Οι εκτελέσεις γυναικών κρατουμένων είναι σπάνιες και στις ΗΠΑ γενικότερα. Από το 1976, έχουν εκτελεστεί 18 γυναίκες στη χώρα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 1% του συνόλου των εκτελέσεων, σύμφωνα με το κέντρο.

Το 2021, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτέλεσε τη Λίζα Μοντγκόμερι, στην πρώτη εκτέλεση γυναίκας κρατούμενης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση έπειτα από σχεδόν επτά δεκαετίες. Η Τζόρτζια εκτέλεσε γυναίκα το 2015.

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