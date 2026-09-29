Η Κίνα σχεδιάζει πυρηνοκίνητο άρμα μάχης
Ακούγεται σαν όχημα βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως αποτελεί αντικείμενο πραγματικής κινεζικής επιστημονικής μελέτης.
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Η ιδέα αφορά ένα άρμα περίπου 60 τόνων, με μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα και ηλεκτρομαγνητικό πυροβόλο railgun.
Το σχεδιαζόμενο σύστημα προβλέπει railgun ενέργειας 50 MJ, το οποίο δεν χρησιμοποιεί συμβατική προωθητική γόμωση. Ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο που επιταχύνει το βλήμα μέσα από δύο αγώγιμες ράγες.
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