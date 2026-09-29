Μητσοτάκης: «Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά – Ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς»

Snapshot Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το νέο κτίριο του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, που αντικατέστησε τις αίθουσες σε κοντέινερ.

Η κυβέρνηση υλοποιεί πρόγραμμα αναβάθμισης των σχολικών υποδομών με χρηματοδότηση από διάφορα εργαλεία, όπως το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με λιγότερα κενά εκπαιδευτικών και καλύτερη προετοιμασία.

Το νέο κτίριο έχει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και φιλοξενεί περίπου 270 μαθητές.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για το έργο τους και συνομίλησε με μαθητές και καθηγητές. Snapshot powered by AI

Το νέο κτίριο του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που συζήτησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές.

«Συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια», είπε ο πρωθυπουργός.

«Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία. Ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς για το έργο που προσφέρουν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που συνομίλησε με τους καθηγητές και με τα παιδιά στις αίθουσες διδασκαλίας.

Το σχολείο, στο οποίο φοιτούν περίπου 270 παιδιά, στεγαζόταν σε άλλο χώρο και οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονταν μέσα σε κοντέινερ. Η νέα κατασκευή που πραγματοποιήθηκε με κονδύλια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» έχει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.

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