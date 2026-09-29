Τι θα πει ο Μητσοτάκης στο υπουργικό: Δουλειά, χαμηλοί τόνοι και τέλος στις άστοχες δηλώσεις

Ένα διπλό μήνυμα προς τους υπουργούς και τα κυβερνητικά στελέχη αναμένεται να στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τη νέα συζήτηση που έχει ανοίξει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για φαινόμενα αλαζονείας, προκλητικές διατυπώσεις και δηλώσεις που, αντί να ενισχύουν την κυβερνητική εικόνα, δημιουργούν πολιτικό θόρυβο.

Το πρώτο σκέλος του μηνύματος θα είναι ξεκάθαρο: περισσότερη δουλειά, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ακόμη πιο δυναμική προβολή του κυβερνητικού έργου. Το δεύτερο, όμως, θα αφορά την ανάγκη μεγαλύτερης προσοχής στον δημόσιο λόγο, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα που δίνουν την ευκαιρία στην αντιπολίτευση να μεταφέρει τη συζήτηση από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε μία αντιπαράθεση γύρω από το ύφος και τη συμπεριφορά των κυβερνητικών στελεχών.

Στο Μέγαρο Μαξίμου φέρεται να υπάρχει ενόχληση από το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες η πολιτική συζήτηση περιστρέφεται περισσότερο γύρω από δηλώσεις υπουργών και βουλευτών παρά γύρω από την κυβερνητική ατζέντα. Και αυτό θεωρείται ιδιαίτερα προβληματικό σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση θέλει να επικοινωνήσει μέτρα για την ακρίβεια, την ενέργεια και το διαθέσιμο εισόδημα.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα μιλήσει για την ανάγκη σεμνότητας και ταπεινότητας. Μάλιστα, στη ΔΕΘ είχε προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει να υπάρχει η αίσθηση πως κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι είναι «αναvτικατάστατοι», συνδέοντας ευθέως τη λογική αυτή με τον κίνδυνο της αλαζονείας.

Τα «καμπανάκια» της τελευταίας εβδομάδας

Τα τελευταία περιστατικά έδειξαν ότι το μήνυμα αυτό χρειάζεται, κατά την κυβέρνηση, να επαναληφθεί.

Η αναφορά του Χάρη Θεοχάρη περί κομμάτων που «εκπροσωπούν τον κακομοίρη» και περί «νοικοκύρηδων» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και επανέφερε με ορμή τη συζήτηση για το αν ορισμένες κυβερνητικές τοποθετήσεις δημιουργούν την εικόνα μιας κυβέρνησης που δεν αντιλαμβάνεται την καθημερινότητα των πολιτών. Ο ίδιος ο υφυπουργός στη συνέχεια χαρακτήρισε τη διατύπωσή του λανθασμένη και διευκρίνισε ότι δεν είχε πρόθεση να χαρακτηρίσει πολίτες «κακομοίρηδες».

Στο ίδιο κλίμα ήρθε και η τοποθέτηση του βουλευτή Πιερίας Σπύρου Κουλκουδίνα για τα καύσιμα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η φράση του ότι όποιος δεν μπορεί να διαθέσει 10 ευρώ για βενζίνη μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ΜΜΜ προκάλεσε αντιδράσεις, με τον ίδιο στη συνέχεια να υποστηρίζει ότι απομονώθηκε από το συνολικό πλαίσιο της τοποθέτησής του.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, ήρθε και η παρέμβαση του Κώστα Τσιάρα, ο οποίος, αναφερόμενος στην εικόνα που βλέπει στους δρόμους τα Σαββατοκύριακα, μίλησε για «υπερκατανάλωση παντού». Η συγκεκριμένη αναφορά εντάχθηκε επίσης στη δημόσια συζήτηση για το κατά πόσο η κυβερνητική επιχειρηματολογία αντανακλά την πραγματικότητα που βιώνουν τα νοικοκυριά.

Το αποτέλεσμα είναι ότι μέσα σε λίγες ημέρες συγκεντρώθηκαν αρκετές αφορμές για να ξαναέρθει στην επιφάνεια η κουβέντα περί «καβαλημένων» υπουργών και κυβερνητικών στελεχών. Μια συζήτηση που είχε ήδη τροφοδοτηθεί και από δημόσιες παρεμβάσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, όπως εκείνη της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία έκανε λόγο για αλαζονεία σε υπουργούς και ζήτησε να «ξεκαβαλικέψουν».

«Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων»

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι χρειάζεται να υπενθυμίζεται διαρκώς και κάτι ακόμη: Η Νέα Δημοκρατία δεν απευθύνεται μόνο στο κομματικό της ακροατήριο.

Ο Παύλος Μαρινάκης έχει επαναλάβει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, ενώ την ίδια ακριβώς θέση έχει διατυπώσει κατ’ επανάληψη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του είχε εξηγήσει ότι η κυβέρνηση οφείλει να είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και να μην κάνει διαφοροποίηση των πολιτών με βάση το τι ψηφίζουν.

Αυτό είναι και το βασικό πολιτικό μήνυμα που θέλει να περάσει το Μέγαρο Μαξίμου: άλλο η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η δημιουργία της εντύπωσης ότι υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Ως εκ τούτου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγκάστηκε να αδειάσει τον Χάρη Θεοχάρη στην ενημέρωση των πολιτών συντακτών δείχνοντας την καθαρή κυβερνητική γραμμή.

Να μιλούν περισσότερο για το έργο

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το κυβερνητικό στρατόπεδο θα μπει σε μια περίοδο εσωστρέφειας ή «σιωπής».

Το αντίθετο.

Η οδηγία προς τους υπουργούς αναμένεται να είναι να βγουν περισσότερο μπροστά, να εξηγούν τις κυβερνητικές αποφάσεις, να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο και να δίνουν τη μάχη της πολιτικής επιχειρηματολογίας. Άλλωστε, αντίστοιχη κατεύθυνση είχε δοθεί και στο προηγούμενο υπουργικό συμβούλιο, όταν ο πρωθυπουργός είχε ζητήσει από τους υπουργούς να εμφανίζονται συχνότερα στα μέσα ενημέρωσης και να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο.

Με άλλα λόγια, το μήνυμα θα είναι «βγείτε μπροστά, αλλά προσέχετε τι λέτε».

Η κυβέρνηση έχει μπροστά της μια κρίσιμη πολιτική περίοδο και στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι κάθε μέτρο που λαμβάνεται πρέπει να συνοδεύεται από πειστική επικοινωνία. Αυτό όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν η δημόσια συζήτηση εκτρέπεται σε ατυχείς ατάκες, προσωπικές αντιπαραθέσεις ή διατυπώσεις που μπορούν να παρερμηνευθούν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άλλωστε, στη ΔΕΘ έστειλε ήδη το σχετικό σήμα: Αυτοκριτική ναι, αυτομαστίγωμα όχι, αλλά και καμία ανοχή σε συμπεριφορές που δημιουργούν αίσθηση αλαζονείας.

Το επόμενο διάστημα, λοιπόν, το κυβερνητικό σύνθηα αναμένεται να είναι διπλό: Δουλειά και προβολή του έργου από τη μία, χαμηλοί τόνοι και μεγαλύτερη προσοχή στις δημόσιες παρεμβάσεις από την άλλη.

Γιατί στο Μαξίμου γνωρίζουν καλά ότι μια κυβέρνηση μπορεί να κερδίσει πολιτικό χρόνο παρουσιάζοντας το έργο της, αλλά μπορεί να τον χάσει πολύ γρήγορα από μία άστοχη δήλωση.