Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδά συγκινημένη το «Δι’ Ευχών» της Χαρούλας Αλεξίου - Βίντεο

Snapshot Η Κατερίνα Λιόλιου άνοιξε τη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς με το τραγούδι «Δι’ Ευχών».

Το τραγούδι συνοδεύτηκε από μια παιδική χορωδία και αποτελεί γνωστή σύνθεση της Χάρις Αλεξίου.

Το «Δι’ Ευχών» έχει μουσική του Νίκου Αντύπα και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, κυκλοφόρησε το 1992.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Βεάκειο Θέατρο το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου.

Η ερμηνεία της Λιόλιου ήταν μια δική της προσέγγιση στο τραγούδι με φιλανθρωπικό σκοπό. Snapshot powered by AI

Με το «Δι’ Ευχών» της Χαρούλας Αλεξίου επέλεξε να ανοίξει η Κατερίνα Λιόλιου τη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς, το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκειο Θέατρο.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή έχοντας στο πλευρό της μια παιδική χορωδία και έδωσε μια διαφορετική νότα στην έναρξη της βραδιάς, επιλέγοντας ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί έντονα με τη φωνή της Χάρις Αλεξίου.

Εμφανώς συγκινημένη, η Κατερίνα Λιόλιου, με τις παιδικές φωνές να τη συνοδεύουν, δημιούργησε μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή στην έναρξη της φιλανθρωπικής συναυλίας.

https://www.instagram.com/reel/Dd12ofqRyAo/

Το «Δι’ Ευχών», σε μουσική Νίκου Αντύπα και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, κυκλοφόρησε το 1992 και πρωτοτραγουδήθηκε από τη Χάρις Αλεξίου.

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