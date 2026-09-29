Χεζμπολάχ: Είχε υποψιαστεί τους παγιδευμένους βομβητές – Πώς το Ισραήλ διέσωσε την επιχείρηση

Snapshot Η Χεζμπολάχ είχε υποψιαστεί ότι οι βομβητές της ήταν παγιδευμένοι με εκρηκτικά, γεγονός που οδήγησε το Ισραήλ να επισπεύσει την επιχείρηση.

Το Ισραήλ εξόντωσε μέλη της Χεζμπολάχ που είχαν υποψίες για τους βομβητές και κατέστρεψε εξοπλισμό ελέγχου που είχε φτάσει στον Λίβανο.

Η επιχείρηση ενεργοποίησε τους βομβητές στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2024, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς στη Χεζμπολάχ και καταστροφή αποθηκών με εκρηκτικά.

Η συνολική επιχείρηση ήταν μέρος μιας μακροχρόνιας στρατηγικής του Ισραήλ, που είχε σχεδιαστεί για πάνω από μια δεκαετία.

Οι αποκαλύψεις έγιναν γνωστές μετά την άρση του απορρήτου και περιλαμβάνονται σε ντοκιμαντέρ με συνεντεύξεις κορυφαίων Ισραηλινών αξιωματούχων. Snapshot powered by AI

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την επιχείρηση με τους παγιδευμένους με εκρηκτικά βομβητές της Χεζμπολάχ, που εξερράγησαν πριν από δύο χρόνια.Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Paging Hezbollah» καταγράφει το πώς το Ισραήλ σχεδίασε και εκτέλεσε μία από τις πιο θεαματικές επιχειρήσεις για να εξαλείψει υψηλόβαθμους μαχητές της Χεζμπολάχ αλλά και να χαρτογραφήσει το ποιοι ήταν μέλη της οργάνωσης.

Πλέον έχει αρθεί ο περιορισμός για την δημοσίευση πληροφοριών σχετικών με την επιχείρηση και γι’ αυτό το ντοκιμαντέρ φιλοξενεί συνέντευξη του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ στο Κανάλι 12. Τον Φεβρουάριο του 2025 ο Γκάλαντ, ο οποίος είχε μόλις φύγει από την θέση του υπουργού, μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο για το σχέδιο και αποκάλυψε γιατί επελέγη η συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να τεθεί σε εφαρμογή.

Όπως εξήγησε ο Γκάλαντ η Χεζμπολάχ είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι οι βομβητές είχαν παγιδευτεί με εκρηκτικά και γι’ αυτό αποφασίστηκε η επίσπευση της επιχείρησης. «Την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, ανακαλύψαμε ότι υπήρχε κάποιος που είχε υποψίες για τους βομβητές», είχε πει τότε ο Γκάλαντ. Ανέφερε ότι το Ισραήλ «εξάλειψε» το μέλος της Χεζμπολάχ που είχε τις υποψίες μαζί με άλλα άτομα της οργάνωσης προκειμένου να μην αποκαλυφθεί το σχέδιο των Ισραηλινών.

«Οι βομβητές βρίσκονταν υπό εξέταση και έπρεπε να δράσουμε»

Στη συνέχεια το Ισραήλ κατέστρεψε με τον ίδιο τρόπο και τα μηχανήματα που έφερε η Χεζμπολάχ προκειμένου να ελέγξει τους βομβητές. «Έχουμε, λοιπόν, τρία διαφορετικά γεγονότα. Πρώτον, υποψιαζόμαστε ότι κάποιος από τη Χεζμπολάχ έχει καταλάβει την ιστορία με τους βομβητές. Βρίσκουμε έναν λόγο και τον εξοντώνουμε, αλλά ο εξοπλισμός για τον έλεγχο φτάνει στο Λίβανο. Καταστρέφουμε και αυτόν, μαζί με άλλα πράγματα», αποκάλυψε ο Γκάλαντ.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ AP

«Τότε μας γίνεται ξεκάθαρο ότι ορισμένοι βομβητές βρίσκονται ήδη υπό εξέταση. Αυτό, ελλείψει άλλης επιλογής, σημαίνει ότι πρέπει να δράσουμε, διότι η επιχείρηση είναι σημαντική και έχει τεράστια αξία, αλλά η ισχύς της αποτελεί μέρος μιας συνολικής εκστρατείας», δήλωσε ο Γκάλαντ.

«Στην πράξη, ενεργοποιούμε τους βομβητές, μια επιχείρηση που ήταν έτοιμη εδώ και μια δεκαετία, και το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό. Η Χεζμπολάχ έχει περισσότερους από 2.000 τραυματίες, με τραύματα στα δάχτυλα, στα μάτια και στους μηρούς», τόνισε.

«Όμως η κύρια επιχείρηση που αφορούσε τις συσκευές επικοινωνίας, οι οποίες ήταν πολλαπλάσιες σε αριθμό και περιείχαν πολλαπλάσια ποσότητα εκρηκτικών, ενεργοποιήθηκε μια μέρα αργότερα, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των συσκευών βρισκόταν σε αποθήκες και εξερράγη εκεί, οπότε το αποτέλεσμα δεν εκδηλώθηκε πλήρως. Και αυτό επίσης απλώς περνάει απαρατήρητο. Με άλλα λόγια, επρόκειτο για μια σειρά ασύνδετων γεγονότων», εξήγησε.

Οι συσκευές εξερράγησαν στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2024. Ωστόσο πολύ αργότερα ενώθηκαν τα κομμάτια του παζλ και έγινε αντιληπτό ότι ήταν μία οργανωμένη επιχείρηση του Ισραήλ. «Η μόνη φορά που συνδέθηκε με μια ολοκληρωμένη στρατηγική ήταν στις 11 Οκτωβρίου 2023», δήλωσε ο Γκάλαντ.

Το ντοκιμαντέρ, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρώην επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα, καθώς και με τον αρχηγό της Βόρειας Διοίκησης των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), υποστράτηγο Όρι Γκόρντιν.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος ηγήθηκε της επιχείρησης μαζί με αξιωματούχους της Μοσάντ, αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες τον Απρίλιο του 2025. Ωστόσο αυτές παρέμεναν απόρρητες έως σήμερα. «Την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, μάθαμε ότι η Χεζμπολάχ είχε στείλει τρεις βομβητές στο Ιράν για σάρωση. Πριν από αυτό, βομβαρδίσαμε έναν τέτοιο σαρωτή που επρόκειτο να φέρουν· τον εξουδετερώσαμε, καθώς και το άτομο που τον χειριζόταν», αποκάλυψε ο Νετανιάχου σε ομιλία του σε συνέδριο.

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