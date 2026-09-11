Λίβανος:Το Ισραήλ ανατίναξε υπόγειες σήραγγες της Χεζμπολάχ–Οι εκρήξεις προκάλεσαν σεισμό 4,1 Ρίχτερ

Snapshot Το Ιραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ.

Οι εκρήξεις έγιναν στην περιοχή του υψώματος Άλι Τάχερ στη Ναμπατίγια και προκάλεσαν ισχυρές δονήσεις που έγιναν αισθητές σε μεγάλη απόσταση.

Οι υπόγειες εγκαταστάσεις περιλάμβαναν κεντρικό συγκρότημα διοίκησης της μονάδας Μπαντρ, αποθήκες όπλων και καταφύγια για μαχητές.

Το Ισραήλ θεωρεί ότι η επιχείρηση ολοκλήρωσε τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για να αποτρέψουν την επανακατασκευή των υποδομών της Χεζμπολάχ. Snapshot powered by AI

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στον νότιο Λίβανο, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή του υψώματος Άλι Τάχερ, στη Ναμπατίγια.

Σε κοινή δήλωσή τους, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανέφεραν ότι οι εγκαταστάσεις είχαν «στρατηγική σημασία» για τη Χεζμπολάχ και ότι η επιχείρηση ολοκλήρωσε, σύμφωνα με το Ισραήλ, τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανήρτησε βίντεο από την επίθεση στο X, γράφοντας ότι το Ισραήλ κατέστρεψε «το μεγαλύτερο ιρανικό φυλάκιο εκτός Ιράν», αναφερόμενος στις σήραγγες του Άλι Τάχερ στον Λίβανο.

«Απόψε καταστρέψαμε το μεγαλύτερο ιρανικό φυλάκιο εκτός Ιράν – τις σήραγγες του Άλι Τάχερ στον Λίβανο. Ολοκληρώνουμε την αποστολή. Καλή Χρονιά!», έγραψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ενόψει και του νέου εβραϊκού έτους.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι στις υπόγειες υποδομές βρισκόταν κεντρικό συγκρότημα διοίκησης της μονάδας Μπαντρ της Χεζμπολάχ, με χώρους αποθήκευσης όπλων και εγκαταστάσεις που επέτρεπαν σε μαχητές να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κάτω από τη γη.

Η ένταση των εκρήξεων ήταν τέτοια ώστε οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε μεγάλη απόσταση. Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν τις δονήσεις πριν ακούσουν την ισχυρή έκρηξη, ενώ τα ωστικά κύματα έφτασαν μέχρι τη Σιδώνα.

Μετά την ανατίναξη των υπόγειων σηράγγων, το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) καθώς και το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC), κατέγραψαν σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών στον νότιο Λίβανο,

Εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας έδειχναν μεγάλη πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό από το σημείο των εκρήξεων.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ακόμη ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή, με στόχο να αποτρέψουν τη Χεζμπολάχ από το να αποκαταστήσει τις υποδομές και την παρουσία της στον νότιο Λίβανο.