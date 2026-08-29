Λίβανος: Η Χεζμπολά απορρίπτει τη νέα συμφωνία με το Ισραήλ

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολά, λιβανικού σιιτικού κινήματος προσκείμενου στο Ιράν, επανέλαβε χθες Παρασκευή ότι η παράταξή του απορρίπτει τη συμφωνία-πλαίσιο που σύναψαν οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ και ότι, παρά την αποδυνάμωσή του έπειτα από δυο πολέμους με τον ισραηλινό στρατό από το 2023, δεν έχει καμιά πρόθεση να παραδοθεί.

«Είμαστε αντίθετοι στη συμφωνία-πλαίσιο και καλούμε να εγκαταλειφθεί», τόνισε ο Ναΐμ Κάσεμ κατά τη διάρκεια ομιλίας του που μεταδόθηκε χθες το βράδυ από το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολά, το Αλ Μανάρ. Η συμφωνία που υπογράφτηκε την 26η Ιουνίου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός θα ανακτήσει την κυριαρχία του σε τομείς του νότιου τμήματος της χώρας -- αλλά υπό τον όρο του αφοπλισμού της Χεζμπολά, αρχίζοντας από «πιλοτικές ζώνες», από όπου θα αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα.

«Η συμφωνία-πλαίσιο είναι αθέμιτη, παράνομη και ταπεινωτική. Καταφέρνει πλήγμα στη λιβανική εθνική κυριαρχία και δεν επιτρέπει να ανακτήσουμε τα δικαιώματά μας», τόνισε ο κ. Κάσεμ.«Δεν αποδεχόμαστε ούτε τις πιλοτικές ζώνες ούτε αυτό που απορρέει» από τη δημιουργία τους, συνέχισε, τονίζοντας πως η παράταξη «αρνείται την επιτροπή επαλήθευσης», στην οποία ανατέθηκε η επίβλεψη της εφαρμογής της συμφωνίας.

Κατά τη διάρκεια των πιο πρόσφατων συνομιλιών τους στη Ρώμη στις αρχές Αυγούστου, οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ συζήτησαν για τις χώρες που έχουν εκφράσει πρόθεση να συμμετάσχουν σε επιτροπή επαλήθευσης, η οποία θα επιτηρεί την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού, αρχικά στις «πιλοτικές ζώνες», και την καταστροφή των όπλων και των υποδομών της Χεζμπολά, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην προεδρία του Λιβάνου.

Προβλέπεται νέος κύκλος διαπραγματεύσεων τον Σεπτέμβριο, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία.Το σιιτικό κίνημα κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ τη 2η Μαρτίου για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την 28η Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

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