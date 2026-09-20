Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτζογκ απένειμε χάρη σε στρατιώτη για την εκτέλεση Παλαιστίνιου στη Χεβρώνα

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, αποφάσισε να απονείμει χάρη στον πρώην στρατιώτη Ελόρ Αζάρια, κάνοντας δεκτό το αίτημά του για πρόωρη διαγραφή της καταδίκης από το ποινικό του μητρώο σχετικά με τη δολοφονία ενός τραυματισμένου Παλαιστίνιου στη Χεβρώνα το 2016.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την προεδρία, η απόφαση στηρίχθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες της υπόθεσης, στο μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε και στη μεταμέλεια που εξέφρασε ο ίδιος ο πρώην λοχίας. Ο Ισαάκ Χέρτζογκ έκρινε ότι αυτά τα στοιχεία δικαιολογούν να επιτραπεί στον Αζάρια να ανοίξει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή του. Το προεδρικό διάταγμα υπεγράφη λίγο πριν από την έναρξη του Γιομ Κιπούρ, της Ημέρας της Εξιλέωσης, η οποία αποτελεί την ιερότερη θρησκευτική γιορτή του ιουδαϊσμού.

Το χρονικό της εκτέλεσης στο Τελ Ρουμέιντα

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε το πρωί της 24ης Μαρτίου 2016, στο σημείο ελέγχου της συνοικίας Τελ Ρουμέιντα στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Δύο 21χρονοι Παλαιστίνιοι, ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σαρίφ και ο Ραμζί Αζίζ αλ Κασράουι, επιτέθηκαν με μαχαίρια εναντίον στρατιωτών, τραυματίζοντας ελαφρά έναν εξ αυτών. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με πυρά. Ο αλ Κασράουι σκοτώθηκε ακαριαία. Ο αλ Σαρίφ τραυματίστηκε βαριά, έπεσε στο έδαφος και έμεινε ακίνητος πάνω στην άσφαλτο.

Έντεκα λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο η ιατρική ομάδα υποστήριξης, στην οποία υπηρετούσε ο Αζάρια ως διασώστης. Ενώ ο Παλαιστίνιος κείτονταν αιμόφυρτος, ακινητοποιημένος και ανίκανος να αποτελέσει απειλή, ο στρατιώτης όπλισε το τουφέκι του, πλησίασε στα λίγα μέτρα και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Ένας Παλαιστίνιος κάτοικος της περιοχής και εθελοντής της ισραηλινής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων B'Tselem, ο Ιμάντ Αμπού Σαμσίγια, κατέγραψε τη σκηνή σε βίντεο από το παράθυρο του σπιτιού του.

Το οπτικοακουστικό υλικό δημοσιοποιήθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Οι εικόνες προκάλεσαν διεθνή σάλο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η στρατιωτική δικαιοσύνη, ο πυροβολισμός έγινε κατά παράβαση κάθε κανόνα εμπλοκής και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος αυτοάμυνας.

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