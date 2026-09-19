ΒΟΑΚ: Βανάκι μπήκε στη λωρίδα των έργων για να προσπεράσει φορτηγό

Στιγμές αγωνίας έζησαν οδηγοί που κινούνταν το απόγευμα της Πέμπτης στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (BOAK), όταν ένα μαύρο βανάκι φέρεται να επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση σε σημείο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:00, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Ρέθυμνο. Όπως καταγγέλθηκε από πολίτη, το βανάκι ακολουθούσε φορτηγό, το οποίο είχε μειώσει ταχύτητα λόγω της στενότητας του δρόμου και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

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