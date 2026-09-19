Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
Οι γονείς του ανηλίκου φέρεται να τον είχαν αφήσει μόνο του για δύο ώρες και όταν γύρισαν είδαν το τραγικό θέαμα
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- Ένας14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του στη Χαραυγή της Λάρισας το βράδυ του Σαββάτου.
- Οι γονείς του τον είχαν αφήσει μόνο του για περίπου δύο ώρες πριν τον βρουν νεκρό.
- Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Μία τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Χαραυγή της Λάρισας, καθώς ένας 14χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι γονείς του ανηλίκου φέρεται να τον είχαν αφήσει μόνο του για δύο ώρες και όταν γύρισαν είδαν το τραγικό θέαμα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό του.
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