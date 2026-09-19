To συγκινητικό αφιέρωμα στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο μετά τον τελικό - Βίντεο

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε του ΠΑΟΚ με 87-81 στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που αποτέλεσε μάλιστα και τον πρώτο ελληνικό τελικό της διοργάνωσης, που γίνεται για να τιμήσει τη μνήμη του Πατριάρχη του συλλόγου.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, στο Telekom Center Athens προβλήθηκε ένα συγκινητικό αφιέρωμα για τον κ. Παύλο Γιαννακόπουλο, με τεράστιες μορφές του μπάσκετ να μιλάνε για τον θρυλικό παράγοντα του Παναθηναϊκού.