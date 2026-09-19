Γερμανοί κρέμασαν «για πλάκα» με κολλητική ταινία πίνακες δίπλα στη Μόνα Λίζα στο Λούβρο

Μικρές φθορές στον τοίχο του Μουσείου του Λούβρου, όπου εκτίθεται η διάσημη Μόνα Λίζα, προκάλεσαν δύο Γερμανοί, οι οποίοι αποφάσισαν για πλάκα να κρεμάσουν δύο πίνακες δίπλα της.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Le Parisien», επικαλούμενη αστυνομική πηγή, το μεσημέρι του Σαββάτου, δύο άνδρες με κολλητική ταινία, πρόλαβαν να κρεμάσουν δύο άλλους πίνακες δίπλα στη «Μόνα Λίζα», πριν συλληφθούν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα τα έργα, απεικόνιζαν, το ένα έναν άνδρα με πανοπλία και το άλλο τα πορτρέτα δύο ανδρών και μιας γυναίκας. Η βαφή του τοίχου υπέστη ελαφρά φθορά στο σημείο όπου κρεμάστηκαν οι πίνακες.

Μετά τη σύλληψή τους, δικαιολόγησαν την πράξη τους λέγοντας ότι ήθελαν απλώς να διασκεδάσουν.