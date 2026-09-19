Επιμένει ο Φιντάν: Η Τουρκία δεν θα ανεχθεί στρατιωτικοποίηση των νησιών

Νερό στον μύλο της έντασης και της προκλητικότητας ρίχνουν καθημερινά το τελευταίο διάστημα οι Τούρκοι, και μάλιστα σήμερα από επίσημα χειλή.

Όπως διεμήνυσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, επαναλαμβάνοντας το γνωστό αφήγημα, «η Τουρκία δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς».

«Για το θέμα αυτό έχουμε προβεί σε πολύ προσεκτικές και επίμονες ενέργειες. Πολλές φορές κάνουμε αυτές τις ενέργειες χωρίς να τις δημοσιοποιούμε. Η δημοσιοποίηση ορισμένων πραγμάτων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα περισσότερο στην Ελλάδα παρά σε εμάς», σημείωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV και συνέχισε:

«Η περιοχή έχει ανάγκη από ειρήνη, όχι από εξοπλισμούς. Ο πόλεμος δεν είναι προς όφελος κανενός. Το ουσιώδες είναι η ειρήνη. Ωστόσο, στην Ελλάδα οι πολιτικοί επιμένουν σε αυτή τη στάση. Τώρα βλέπουμε ότι εκεί κινούνται προς ένα προεκλογικό κλίμα […]. Εμείς, όμως, ως ένα βαθμό κοιτάζουμε τι συμβαίνει στην πράξη. Βλέπουμε τι πραγματικά συμβαίνει σε επίσημο επίπεδο».

«Οσον αφορά αυτό το ζήτημα, τόσο οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις όσο και η διοίκηση της τουρκικής ακτοφυλακής βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση. Ελπίζουμε ότι κανείς εκεί δεν θα προχωρήσει σε κάποια παράτολμη ενέργεια. Ελπίζουμε ότι θα πράξουν ό,τι απαιτεί η ειρήνη και η ηρεμία», υπογράμμισε.

Ο Φιντάν ανέφερε σε άλλο σημείο τα εξής: «Εχουμε στενούς φίλους μεταξύ των πολιτικών στην Ελλάδα και συζητάμε μαζί τους. Υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι είμαστε ένα σοβαρό κράτος. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Ελπίζουμε ορισμένα από όσα λέγονται να παραμείνουν στο επίπεδο της ρητορικής και να περιοριστούν σε πολιτικές σκοπιμότητες. Αν υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν περεταίρω και να προβούν σε τυχοδιωκτικές ενέργειες, τότε η σοβαρότητα και η ισχύς της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους».

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