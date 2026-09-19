Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας - 25 συλλήψεις

Σε 25 συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές χθες Παρασκευή (18/09) στην Αθήνα, μετά από ελέγχους για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων σε οίκους ανοχής.

Πρόκειται για 25 γυναίκες, εκ των οποίων 19 αλλοδαπές και 6 ελληνικής καταγωγής, οι οποίες κατελήφθησαν να απασχολούνται σε χώρους, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, έπειτα από σχετικές αποφάσειςτου Δήμου Αθηναίων.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε πέντε οίκους ανοχής, σε έναν οίκο ανοχής που λειτουργούσε με το πρόσχημα παροχής υπηρεσιών μασάζ, καθώς και σε ένα κέντρο διασκέδασης που όμως δεν διαπιστώθηκαν σχετικές παραβάσεις.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2.870,50 ευρώ, καθώς και 6 καταγραφικά μηχανήματα επιτήρησης χώρων.

Οι συλληφθείσες, με τη σε βάρος τους δικογραφία για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, οδηγήθηκαν αρμοδίως.