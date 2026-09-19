Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Snapshot Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού με αυξημένες βροχές και καταιγίδες.

Το βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί στο Ιόνιο μεταξύ 26 και 29 Σεπτεμβρίου μπορεί να προκαλέσει ισχυρά και παρατεταμένα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός με υψηλές θερμοκρασίες και λίγες βροχές κυρίως στα ορεινά.

Τη Δευτέρα και Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως σε ορεινές και κεντρικές περιοχές, ενώ η Αττική θα επηρεαστεί από αστάθεια.

Την Τετάρτη ο καιρός θα βελτιωθεί προσωρινά, αλλά η επιδείνωση θα επανέλθει με βροχές στην Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Snapshot powered by AI

Σε φθινοπωρινό σκηνικό μεταστρέφεται ο καιρός από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, βάζοντας τέλος στις καλοκαιρινές θερμοκρασίες του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται η περίοδος 26 έως 29 Σεπτεμβρίου, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από το Ιόνιο απειλεί να φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Παρά την επερχόμενη κακοκαιρία, το τρέχον Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με καλοκαιρινές διαθέσεις και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Ο καλός καιρός θα επικρατήσει παντού, με τις όποιες βροχοπτώσεις να περιορίζονται αποκλειστικά στα ορεινά της ενδοχώρας.

Αλλάζει ο καιρός από την Κυριακή

Το σκηνικό αρχίζει να μεταβάλλεται σταδιακά από αύριο Κυριακή, όταν από τα βορειοδυτικά θα κάνουν την εμφάνισή τους περισσότερες νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βροχές αναμένεται να εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της χώρας, με την αστάθεια να ενισχύεται προς τις βραδινές ώρες.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, καθώς η μεταβολή του καιρού φαίνεται να επηρεάζει περισσότερες περιοχές. Η αστάθεια αναμένεται να επεκταθεί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Παράλληλα, αυξημένη πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες υπάρχει και για την Αττική, γεγονός που θα σηματοδοτήσει μια πιο φθινοπωρινή εικόνα του καιρού.

Η Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κυλήσει με καλύτερες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, η βελτίωση φαίνεται να είναι πρόσκαιρη.

Βαρομετρικό χαμηλό από το επόμενο σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από τις 26-27 Σεπτεμβρίου ένα βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να οργανωθεί στην περιοχή του Ιονίου. Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο προγνωστικό σενάριο, το σύστημα θα μπορούσε να προκαλέσει μια πιο σημαντική μεταβολή του καιρού στη δυτική Ελλάδα.

Το χαμηλό αναμένεται να συνοδεύεται από αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να επιμένουν, σύμφωνα με την τρέχουσα τάση, έως και τις 29 Σεπτεμβρίου.

Το ενδιαφέρον των επόμενων ημερών στρέφεται πλέον στην ακριβή πορεία του βαρομετρικού χαμηλού και στην ένταση των φαινομένων, καθώς η χώρα φαίνεται να περνά σταδιακά από τις τελευταίες θερμές ημέρες του Σεπτεμβρίου σε ένα πιο καθαρά φθινοπωρινό μοτίβο.

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