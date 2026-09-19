Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το «καυτό» ξεκίνημα του Φρανσίσκο

Καυτός ήταν στο ξεκίνημα του τελικού του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ο Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος ηγήθηκε της επίθεσης του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο.

Με δύο διαδοχικά του τρίποντα έδωσε επιθετικές βοήθειες στο «Τριφύλλι» και... ζέστανε την κερκίδα.