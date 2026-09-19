Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το «καυτό» ξεκίνημα του Φρανσίσκο
Απόλυτος πρωταγωνιστής στο ξεκίνημα ο Γάλλος
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Καυτός ήταν στο ξεκίνημα του τελικού του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ο Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος ηγήθηκε της επίθεσης του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο.
Με δύο διαδοχικά του τρίποντα έδωσε επιθετικές βοήθειες στο «Τριφύλλι» και... ζέστανε την κερκίδα.
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