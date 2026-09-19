Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Λευτέρη Μαντζούκα - Βίντεο

Στα βήματα του... καυτού Φρανσίσκο βάδισε και ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος πήρε την σκυτάλη στο δεύτερο δεκάλεπτο και με δύο δικά του διαδοχικά τρίποντα έδωσε στον Παναθηναϊκό κεφάλι στο σκορ.

Ο Έλληνας φόργουορντ πατάει καλά και έχει αυτοπεποίθηση στο σουτ του κάτι που φαίνεται στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

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