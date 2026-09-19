MobLand: Η σειρά του Γκάι Ρίτσι δείχνει στη νέα σεζόν πως η μαφία δεν είναι ποτέ ήσυχη

Ας ξεκινήσουμε με μια παραδοχή η οποία είναι ότι το MobLand δεν είναι η σειρά που θα σου αλλάξει τη ζωή. Δεν είναι το επόμενο The Sopranos ή το The Wire, ούτε καν μια προσπάθεια να σου αποδείξει ότι το gangster genre χρειάζεται να επανεφευρεθεί.

Και πού είναι το κακό; Γιατί μετά από τόσες σειρές και ταινίες με μαφιόζους που κοιτάζουν σοβαρά την κάμερα, μιλάνε χαμηλόφωνα και πυροβολούν κάποιον για να μας δείξουν πόσο «σκληροί» είναι, υπάρχει κάτι αρκετά ευχάριστο στο να βλέπεις μια σειρά που απλώς αποφασίζει να περάσει καλά. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει το MobLand τόσο ωραίο και… εθιστικό, έστω με τον δικό του αιματοβαμμένο τρόπο.

Έχοντας δει τα τέσσερα πρώτα επεισόδια της δεύτερης σεζόν, μπορώ να πω ότι η σειρά έχει βρει το δικό της σημείο ισορροπίας καθώς είναι ταυτόχρονα τόσο βίαιη, όσο υπερβολική και stylish και, κυρίως, διαθέτει χαρακτήρες που θέλεις να συνεχίσεις να παρακολουθείς.

Η μαφία δεν είναι ποτέ ήσυχη

Η δεύτερη σεζόν ξεκινά από τα γεγονότα της πρώτης και βρίσκει την οικογένεια Harrigan σε αρκετά δύσκολη θέση. Οι ισορροπίες έχουν αλλάξει, οι απειλές έρχονται από περισσότερες πλευρές και για πρώτη φορά υπάρχει η αίσθηση ότι το οικοδόμημα που είχε στηθεί με τόση σιγουριά μπορεί σταδιακά να καταστραφεί.

O Tom Hardy ως Harry Da Souza / Photo Credit: Luke Varley/Paramount+ Paramount+

Ακόμα και ο Harry του Tom Hardy, ο άνθρωπος που συνήθως μοιάζει να έχει ήδη σκεφτεί την επόμενη κίνηση πριν προλάβουν οι υπόλοιποι να καταλάβουν τι συμβαίνει, αρχίζει να βλέπει αδιέξοδα και αυτό είναι από τα πιο ευχάριστα που μπορούσαν να συμβούν.

Δεν παρακολουθούμε απλώς μια ακόμη ιστορία «ποιος θα σκοτώσει ποιον», αλλά η αίσθηση ότι ένα σύστημα που για χρόνια λειτουργούσε με συγκεκριμένους κανόνες αρχίζει να αλλάζει. Και όταν το καταλαβαίνει πρώτος ο Harry, ξέρεις ότι τα πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά.

Brosnan και Mirren έχουν καταλάβει το παιχνίδι

Αν όμως υπάρχει ένα πράγμα που κάνει το MobLand να ξεχωρίζει, είναι οι χαρακτήρες του όπου στην κορυφή βρίσκονται φυσικά ο Conrad και η Maeve Harrigan, με τους Pierce Brosnan και η Helen Mirren να δείχνουν να διασκεδάζουν πραγματικά στους ρόλους τους, κάτι που περνάει και στην οθόνη.

Η σχέση τους έχει κάτι σχεδόν παράλογα απολαυστικό, καθώς είναι ένα ζευγάρι που έχει φτάσει σε εκείνο το επίπεδο όπου δεν χρειάζεται να εξηγήσουν πολλά ο ένας στον άλλον. Ξέρουν ακριβώς ποιοι είναι, τι τους ανήκει και μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να το προστατεύσουν. Και συνήθως αυτό το «μέχρι πού» περιλαμβάνει κάτι που θα απαιτούσε ποινικό δικηγόρο.

Σκηνή από τη 2η σεζόν του MobLand / Photo Credit: Luke Varley/Paramount+ Paramount+

Και μετά υπάρχει ο Tom Hardy

Ο Harry Da Souza είναι διαφορετική περίπτωση, αλλά εξίσου φονική με τα αφεντικά του. Πιο συγκρατημένος, πιο μεθοδικός και εμφανώς πιο γειωμένος από τους ανθρώπους γύρω του, μοιάζει αρχικά με τον μοναδικό άνθρωπο που έχει καταλάβει ότι όλο αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα.

Μόνο που όσο η πίεση αυξάνεται, τόσο βλέπουμε τις ρωγμές της καθημερινότητάς του να μπάζουν νερά. Δεν χρειάζεται να ουρλιάζει ή να πυροβολεί κάθε πέντε λεπτά για να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά, αρκεί η αίσθηση ότι ο τύπος που μέχρι τώρα είχε τον έλεγχο αρχίζει να χάνει τον έλεγχο.

Και όταν επιστρέφει σπίτι και πρέπει να αντιμετωπίσει την Jan Da Souza, την οποία υποδύεται η Joanne Froggatt, καταλαβαίνεις ότι τα προβλήματα του Harry δεν τελειώνουν όταν αφήνει πίσω του τους μαφιόζους.

Tom Hardy ως Harry Da Souza και Joanne Froggatt ως Jan Da Souza / Photo Credit: Luke Varley/Paramount+ Paramount+

Το αίμα, πάντως, δεν λείπει

Σε αυτό το κομμάτι το MobLand δεν πρόκειται να σε απογοητεύσει καθώς η σειρά έχει αρκετές στιγμές βίας που θυμίζουν περισσότερο κινηματογραφικό roller coaster παρά κλασικό crime drama. Δεν είναι πάντα ρεαλιστικές, κυρίως όμως υπερβολικές και αιματοβαμμένες.

Σε κάποιες σκηνές η παραγωγή μοιάζει να λέει «ας το κάνουμε λίγο πιο άγριο» και μετά να αποφασίζει ότι το «λίγο» δεν ήταν αρκετό.

Επομένως αν είσαι λάτρης της action πλευράς του gangster genre, θα περάσεις καλά. Αν πάλι ψάχνεις απόλυτο ρεαλισμό, μάλλον θα χρειαστεί να κοιτάξεις αλλού.

Επίσης, ο Guy Ritchie έχει σκηνοθετήσει το πρώτο επεισόδιο, οπότε η συγκεκριμένη αισθητική δεν είναι ακριβώς δύσκολο να εντοπιστεί, καθώς υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό μείγμα μαύρου χιούμορ, στιλιζαρισμένης βίας και χαρακτήρων που μοιάζουν να είναι πάντα ένα βήμα μακριά από το να χάσουν εντελώς τον έλεγχο.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν έχει κάτι καινούργιο να πει; Η απάντηση είναι μάλλον όχι. Περίπου.

Υπάρχει και ο MVP της δεύτερης σεζόν

Από τα τέσσερα πρώτα επεισόδια, πάντως, ένας χαρακτήρας κερδίζει τις εντυπώσεις, τόσο πολύ όπως συνέβαινε με τον Joker του Heath Ledger στο Dark Knight του Christopher Nolan. Και αυτός ο κάποιος είναι ο main antagonist, το αντίθετο «εγώ» του Harry Da Souza, o Frankie τον οποίο υποδύεται ο Johnny Flynn.

Δεν θα πούμε περισσότερα για να μην χαλάσουμε την εμπειρία, αλλά η παρουσία του προσθέτει μια διαφορετική ενέργεια στην ιστορία και δημιουργεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα κομμάτια της σεζόν. Τρελάρας και ταυτόχρονα αρκετά επικίνδυνος για να του δώσεις πυρομαχικά που είναι ικανά να τα διαλύσει όλα.

Ο Johnny Flynn ως Frankie και ο Toby Jones ως Colin Tattersall στο MobLand, season 2 / Photo Credit: Sophie Mutevelian/Paramount+ Paramount+

Επομένως, η σεζόν νο.2 του MobLand αποκτά κάτι που δεν είχε η προηγούμενη σεζόν και αυτό είναι ένας villain για να κάνει ακόμα και τον Harry του Tom Hardy να αγχωθεί.

Στην εποχή του streaming, όπου υπάρχουν περισσότερες σειρές απ' όσες ώρες έχουμε διαθέσιμες για να τις δούμε, το MobLand δεν θέλει να γίνει η πιο σημαντική gangster έπος όλων των εποχών, αλλά η σειρά που θα βάλεις το βράδυ και θα πεις «πάμε ένα επεισόδιο».

Το επικίνδυνο είναι ότι μάλλον θα θέλεις να δεις πολύ γρήγορα το επόμενο.

Η 2η σεζόν του MobLand κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της MagentaTV, 24 ώρες μετά την Αμερική, το Σάββατο 19/9 στις 23:00 στο Magenta Series 1.

Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο On Demand.