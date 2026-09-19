LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ για τον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Η κορύφωση για το 8ο τουρνουά μνήμης και κληρονομιάς του Παύλου Γιαννακόπουλου έρχεται το βράδυ του Σαββάτου (19/9).

Κάτω από το λάβαρο του Πατριάρχη της Παναθηναϊκής οικογένειας θα γραφτεί για μια ακόμα φορά ιστορία. Η πρώτη συμμετοχή ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση, συνδυάζεται και με τον πρώτο ελληνικό τελικό, μιας και η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, λοιπόν, θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, στο πιο δυνατό τους φιλικό στην περίοδο της προετοιμασίας.

Το τζάμπολ του μεγάλου τελικού του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα γίνει στις 20:00