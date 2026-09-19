Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Επιβλητική Παρτίζαν κέρδισε με 101- 77 την Μπουργκ

Την 3η θέση κατέκτησε στο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» η Παρτίζαν, κερδίζοντας με 101-77 την Μπουργκ.

Οι Σέρβοι πάτησαν... το γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, απέκτησαν διαφορά ασφαλείας και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω, καταφέρνοντας να κερδίσουν με μεγάλο προβάδισμα.

Η βράβευση της Παρτίζαν από τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλη Παρθενόπουλο Eurokinissi Sports

Η εξέλιξη του αγώνα

Παρτίζαν και Μπουργκ μπήκαν νευρικά στο παρκέ, με τις δύο ομάδες να παρουσιάζουν αρκετές αστοχίες στα πρώτα λεπτά. Η σερβική ομάδα δεν είχε σε καλό ρυθμό τους Τανάσκοβιτς και Κάρλικ Τζόουνς, με το δεύτερο rotation να δίνει τις περισσότερες λύσεις.

Ο Γούιλις και ο Βιλντόσα έδωσαν σημαντική ώθηση στην Παρτίζαν, με τον Αργεντινό γκαρντ να βρίσκει λύσεις από την περιφέρεια και τον σέντερ των Σέρβων να σκοράρει από μέση απόσταση. Αμφότεροι ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος με επτά πόντους, βοηθώντας την ομάδα τους να διατηρήσει το προβάδισμα.

Από την πλευρά της Μπουργκ, ο Γκοντού ήταν εκείνος που ξεχώρισε στο πρώτο ημίχρονο. Με 14 πόντους σε 15 λεπτά, κράτησε την ομάδα του κοντά στο σκορ, την ώρα που ο Γουόκερ δεν κατάφερε να βρει ρυθμό.

Στη δεύτερη περίοδο ο ρυθμός ανέβηκε και οι δύο ομάδες έγιναν πιο παραγωγικές επιθετικά. Η εικόνα, ωστόσο, παρέμεινε ίδια, με την Παρτίζαν να βρίσκει πιο εύκολα λύσεις στην επίθεση και να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 49-45.

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική. Η Παρτίζαν μπήκε αποφασισμένη και, με τους Τζέκιρι και Στίβενς να δίνουν λύσεις, ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (58-48).

Η Μπουργκ αδυνατούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Σέρβων και ο Βιλντόσα ανέλαβε δράση. Με τον Αργεντινό να πρωταγωνιστεί, η Παρτίζαν ξέφυγε ακόμη περισσότερο στο σκορ και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +24 (82-58), έχοντας ουσιαστικά «κλειδώσει» τη νίκη.

Η τέταρτη περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Η διαφορά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με την Παρτίζαν να διαχειρίζεται το προβάδισμά της και να φτάνει τελικά στην άνετη επικράτηση με 101-77.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2026 / ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ / ΠΑΡΤΙΖΑΝ - ΜΠΟΥΡΓΚ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

Με αυτή τη νίκη, η Παρτίζαν κατέκτησε την 3η θέση στο 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», έχοντας ως σημείο αναφοράς την εξαιρετική της εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 49-45, 82-58, 101-77.

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