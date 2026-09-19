Άγρια πλάνα: Σκότωσαν στο ξύλο πελάτη σούπερ μάρκετ για παρατήρηση στη 17χρονη υπάλληλο κόρη τους

Snapshot Ένας 77χρονος πελάτης, ο Μπερτ Ατιένζα, πέθανε μετά από άγριο ξυλοδαρμό μέσα σε κατάστημα Walmart στη Βιρτζίνια, έπειτα από διαμάχη για ένα καρότσι σούπερ μάρκετ.

Η επίθεση έγινε από τους γονείς μίας 17χρονης υπαλλήλου, που φέρεται να υπερασπίστηκαν την κόρη τους μετά από διαπληκτισμό με τον ηλικιωμένο.

Ο Μπερτ Ατιένζα υπέστη αμβλύ τραύμα στο κεφάλι και πέθανε στο νοσοκομείο την επόμενη ημέρα, με τον θάνατό του να χαρακτηρίζεται ανθρωποκτονία.

Οι γονείς της υπαλλήλου, Τράβις Γουάιτ και Έρικα Μίτσελ, συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.

Η 17χρονη υπάλληλος κατηγορείται για επίθεση, σωματική βλάβη και συνωμοσία, ενώ η υπεράσπισή τους υποστηρίζει ότι η επίθεση δεν ήταν προμελετημένη και έγινε για να προστατεύσουν την κόρη τους. Snapshot powered by AI

Μία διαμάχη για ένα καροτσάκι σούπερ μάρκετ κατέληξε στον τραγικό θάνατο ενός 77χρονου πελάτη, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια από τους γονείς μίας έφηβης υπαλλήλου.

Ο Μπερτ Ατιένζα πέθανε από αμβλύ τραύμα στο κεφάλι σε νοσοκομείο στις 8 Ιουνίου, μια μέρα αφότου δύο άτομα του επιτέθηκαν μέσα σε ένα κατάστημα Walmart στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, όπως μετέδωσε το WTKR.

Ο 77χρονος έκανε τα ψώνια μαζί με τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος εδώ και 42 χρόνια, μετά από μια πρωινή επίσκεψη στην εκκλησία, όταν ένας 17χρονος υπάλληλος έτρεξε με το καρότσι του στο διάδρομο όπου βρισκόταν το ζευγάρι και παραλίγο να χτυπήσει τη σύζυγό του, Τζόζεφιν.

«Είπε: “Παραλίγο να χτυπήσεις τη γυναίκα μου με το βαρύ καροτσάκι σου, και δεν της είπες ούτε “συγγνώμη” ούτε της ζήτησες συγγνώμη”», δήλωσε η Τζόζεφιν Ατιένζα στο μέσο ενημέρωσης.«Αν δει κάτι που δεν του αρέσει, θα στο πει στα ίσια. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν τον νοιάζει ποιος είσαι», είπε η Τζόζεφιν, περιγράφοντας τον χαρακτήρα του συζύγου της.

Στη συνέχεια, όπως περιγράφει η χήρα του 77χρονου, ο σύζυγός της και ο άγνωστος υπάλληλος διαπληκτίστηκαν για λίγο, πριν ο εργαζόμενος πετάξει ένα κουτί προς το ζευγάρι καθώς απομακρύνονταν. Η νεραή φέρεται να κάλεσε τους γονείς της για ενίσχυση και ο Τράβις Γουάιτ και η Έρικα Μίτσελ κυνηγούσαν το ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο κατάστημα λίγα λεπτά αργότερα.

Ο Μπερτ Ατιένζα έψαχνε σε ένα ράφι σε έναν από τους διαδρόμους όταν ο Γουάιτ και η Μίτσελ φέρεται να του επιτέθηκαν, ενώ η κόρη τους, που εργάζεται εκεί, παρακολουθούσε, σύμφωνα με βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος που εξασφάλισε το WTKR.

Ο ηλικιωμένος πελάτης σπρώχτηκε από πίσω, τον άρπαξαν και του έριξαν γροθιές, ενώ οι παρευρισκόμενοι απομακρύνθηκαν.

Στη συνέχεια, ο Ατιένζα σπρώχτηκε πάνω στα ράφια και κατέρρευσε στο έδαφος, ενώ ένας από τους ύποπτους κλώτσησε τον τραυματισμένο άνδρα.

Η Τζόζεφιν έμεινε καθισμένη στο έδαφος, κρατώντας τον σύζυγό της στην αγκαλιά της, σε μια σπαρακτική σκηνή.

Elderly Pilipino man beaten to death during hate crime mob attack by Black family.



Bert Atienza, 77, asked an unnamed Black female employee, 17, to apologize to his wife for almost running her over with a cart. Instead, she came back with two other people described as a her… pic.twitter.com/AHi2KM5UVt — National Conservative (@NatCon2022) September 18, 2026

Ο Μπερτ Ατιένζα μίλησε για λίγο στη σύζυγό του, αλλά στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του πριν φτάσει βοήθεια. Ο Ατιένζα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου πέθανε την επόμενη μέρα.

Οι ιατρικές αρχές χαρακτήρισαν τον θάνατό του ως ανθρωποκτονία.

Ο Γουάιτ, 44 ετών, και η Μίτσελ, 42 ετών, συνελήφθησαν λίγες μέρες αργότερα και οι κατηγορίες μετά τον θάνατο του 77χρονυ, αναβαθμίστηκαν σε ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.

O πατέρας Τράβις Λέιθαν Γουάιτ

Η μητέρα Έρικα Λατρίς Μίτσελ

Ο δικηγόρος τους αμφισβήτησε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι ύποπτοι δολοφόνοι υπερασπίζονταν την κόρη τους και ότι η φερόμενη επίθεση δεν ήταν προμελετημένη.

Το έφηβο κορίτσι, η οποία απολύθηκε κατηγορήθηκε για επίθεση και σωματική βλάβη, βαριά πρόκληση σωματικών βλαβών με δόλο και συνωμοσία για τη διάπραξη κακουργήματος. Κρατείται στο Κέντρο Κράτησης Ανηλίκων του Νόρφολκ, αλλά οι αρχές δεν αποκαλύπτουν το όνομά της λόγω της ηλικίας της.