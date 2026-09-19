Κορυδαλλός: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 30χρονος που έκλεβε συστηματικά μηχανές

Ο δράστης είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα

Ελένη Ευστρατίου

Κορυδαλλός: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 30χρονος που έκλεβε συστηματικά μηχανές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη 30χρονος μετά από καταδίωξη για κλοπή μηχανής στα Καμίνια.
  • Ο δράστης είχε κλέψει τουλάχιστον τέσσερις μηχανές μέσα σε έναν μήνα στην περιοχή του Αιγάλεω.
  • Ο 30χρονος έκλεβε τις μηχανές παραβιάζοντας τα καλώδια και θέτοντάς τες σε λειτουργία χωρίς κλειδιά.
  • Είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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Ένας 30χρονος ημεδαπός συνελήφθη μετά από καταδίωξη για κλοπή μηχανής, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε κλέψει συνολικά τέσσερις μηχανές μέσα στον μήνα από την περιοχή του Αιγάλεω.

Ο 30χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, στα Καμίνια. Μάλιστα, ενώ του έκαναν σήμα για έλεγχο, ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει, με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν, πριν τελικά συλληφθεί στον Κορυδαλλό.

Όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση, ο 30χρονος οδηγούσε κλεμμένο δίκυκλο, ενώ αποδείχθηκε ότι έκλεβε συστηματικά μηχανές, τις οποίες έθετε σε λειτουργία χωρίς κλειδιά, παραβιάζοντας τα καλώδιά τους. Τουλάχιστον τέσσερα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή του Αιγάλεω διαπιστώθηκαν, ενώ ο δράστης είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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