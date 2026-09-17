Ρόδος: Η στιγμή που κλέβουν 36 ζευγάρια σκουλαρίκια από κοσμηματοπωλείο - Βίντεο

Οι δύο γυναίκες φέρονται να άδειασαν ολόκληρο σταντ με κοσμήματα και να έκρυψαν τα κλοπιμαία στις τσάντες τους

Μίλτος Τσεκούρας

Ρόδος: Η στιγμή που κλέβουν 36 ζευγάρια σκουλαρίκια από κοσμηματοπωλείο - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο γυναίκες έκψαν 36 ζευγάρια ασημένια σκουλαρίκια από κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο, συνολικής αξίας 1.000 έως 1.300 ευρώ.
  • Η κλοπή καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του καταστήματος και έγινε αντιληπτή όταν η ιδιοκτήτρια επέστρεψε.
  • Το περιστατικό συνέβη σε μια πολυσύχναστη ημέρα με αυξημένη τουριστική κίνηση λόγω άφιξης κρουαζιερόπλοιων.
  • Μετά την κλοπή στο κοσμηματοπωλείο, οι γυναίκες κατευθύνθηκαν σε άλλη επιχείρηση της περιοχής και έκλεψαν ακριβά αθλητικά ρούχα.
  • Η ιδιοκτήτρια δεν πιστεύει ότι οι δράστιδες ήταν τουρίστριες, αλλά ότι ήρθαν με σκοπό την κλοπή.
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Στο στόχαστρο δύο γυναικών μπήκε κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο, από το οποίο φέρονται να αφαίρεσαν συνολικά 36 ζευγάρια ασημένια σκουλαρίκια. Η κλοπή καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του καταστήματος, ενώ σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, οι δύο γυναίκες κινήθηκαν στη συνέχεια και σε άλλη επιχείρηση της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Παλιά Πόλη της Ρόδου ημέρα με πολύ κόσμο, καθώς στο λιμάνι είχαν καταπλεύσει κρουαζιερόπλοια και η περιοχή είχε αυξημένη τουριστική κίνηση.

Στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που δημοσίευσε η ΕΡΤ, φαίνονται οι δύο γυναίκες να πλησιάζουν το σημείο όπου ήταν τοποθετημένα τα σκουλαρίκια και να συνομιλούν μεταξύ τους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγραφή, αφαιρούν μεγάλο αριθμό κοσμημάτων από το σταντ και τα τοποθετούν στις τσάντες που κρατούν.

Συνολικά, σύμφωνα με την καταγγελία της ιδιοκτήτριας, έκαναν «φτερά» 36 ζευγάρια σκουλαρίκια, συνολικής αξίας που υπολογίζεται μεταξύ 1.000 και 1.300 ευρώ.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή αργότερα

Η απουσία των κοσμημάτων έγινε αντιληπτή όταν η ιδιοκτήτρια επέστρεψε στο κατάστημα και διαπίστωσε ότι είχε αφαιρεθεί ολόκληρο το σταντ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η επιχειρηματίας περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα, σημειώνοντας ότι η Παλιά Πόλη ήταν γεμάτη κόσμο λόγω της άφιξης κρουαζιερόπλοιων.

Όπως ανέφερε, στο κατάστημα βρισκόταν ο γιος της, ωστόσο η κλοπή δεν έγινε αντιληπτή εκείνη τη στιγμή.

«Εκείνη τη ημέρα είχε φτάσει κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι και η παλιά πόλη είχε γεμίσει τουρίστες. Όταν πήγα στο μαγαζί, στο οποίο βρισκόταν ο γιος μου, είδα ότι έλειπε ένα ολόκληρο σταντ».

«Μου μαγάρισαν το μαγαζί μου, με πείραξε αυτό που έγινε, δεν πιστεύω ότι ήταν τουρίστριες, απλά ήρθαν για να κλέψουν» πρόσθεσε η επιχειρηματίας αποκαλύπτοντας ότι «μέσα σε 10 λεπτά μετά το μαγαζί μου, πήγαν σε μαγαζί με ακριβά αθλητικά ρούχα και άρπαξαν από εκεί ρούχα».

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