Μπραντ Πιτ: Με στρατιωτική εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας του - Η Ινές ντε Ραμόν στο πλευρό του

Snapshot Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας «Heart of the Beast» στο Τενεσί.

Η Ινές ντε Ραμόν επέλεξε ένα αέρινο boho φόρεμα του οίκου Chloé με φυσική και θηλυκή αισθητική.

Ο Μπραντ Πιτ φορούσε ένα δίκομμο κοστούμι με στρατιωτικό μοτίβο σε πράσινες αποχρώσεις, που ταίριαζε με το ύφος της ταινίας.

Το ζευγάρι έδειξε οικειότητα και άνεση μπροστά στους φωτογράφους, αναδεικνύοντας τη χημεία τους.

Η κοινή τους εμφάνιση συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον και φωτογραφική προσοχή στην εκδήλωση. Snapshot powered by AI

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, «Heart of the Beast», στο Τενεσί, τραβώντας τα βλέμματα με την κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στην εκδήλωση και δεν έκρυψε τη μεταξύ του οικειότητα, με τις κοινές τους στιγμές μπροστά στους φωτογράφους να αποτυπώνουν τη χημεία που έχουν αναπτύξει.

Η Ινές ντε Ραμόν επέλεξε για τη βραδιά ένα φόρεμα του οίκου Chloé, με αέρινη γραμμή και έντονα boho στοιχεία. Η εμφάνισή της κινήθηκε σε μια πιο φυσική και θηλυκή αισθητική, με το φόρεμα να κλέβει τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί.

Από την άλλη, ο Μπραντ Πιτ κινήθηκε σε εντελώς διαφορετικό στιλιστικό ύφος, επιλέγοντας ένα δίκομμο κοστούμι με στρατιωτικό μοτίβο σε πράσινες αποχρώσεις. Η επιλογή του ταίριαξε μάλιστα με το ύφος της ταινίας, προσθέτοντας έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα στην εμφάνισή του.

Η παρουσία της Ινές ντε Ραμόν στο πλευρό του Μπραντ Πιτ στην πρεμιέρα έδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη βραδιά, καθώς οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια αρκετές δημόσιες εμφανίσεις μαζί.

Στο κόκκινο χαλί πόζαραν στους φωτογράφους, με τον ηθοποιό και τη σύντροφό του να δείχνουν ιδιαίτερα άνετοι ο ένας δίπλα στον άλλο.

https://www.instagram.com/reel/DdYbBQQuBX9/

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στη νέα ταινία του Μπραντ Πιτ, όμως η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού ήταν εκείνη που συγκέντρωσε μεγάλο μέρος των φωτογραφικών φακών.

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