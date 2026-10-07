Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον «μιμητή του Dexter»: Tα ειρωνικά χαμόγελα στους αστυνομικούς

Ο Ντέι, φοιτητής εγκληματολογικών επιστημών, παραδέχτηκε ότι σκότωσε με 78 μαχαιριές την 24χρονη τη δεύτερη ημέρα της δίκης του

Δέσποινα Σοφιανίδου

Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον «μιμητή του Dexter»: Tα ειρωνικά χαμόγελα στους αστυνομικούς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μπέντζαμιν Ντέι, 20 ετών, ομολόγησε τη δολοφονία μιας 24χρονης ιερόδουλης, την οποία μαχαίρωσε 78 φορές.
  • Ο Ντέι είχε εμμονή με την τηλεοπτική σειρά Dexter και διαμόρφωσε το χώρο της δολοφονίας του ως «φόρο τιμής» στη σειρά.
  • Κατά την σύλληψή του, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι τον δάγκωσε άγριος σκύλος, ενώ έφερε τραύματα από τη δολοφονία.
  • Στο χώρο βρέθηκαν πλαστικά φύλλα, μαχαίρια, συρραπτικό πιστόλι και κολλητική ταινία, που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία του εγκλήματος.
  • Ο Ντέι τέθηκε υπό κράτηση και η υπόθεση αναβλήθηκε για ψυχιατρικές αξιολογήσεις.
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Ο Μπέντζαμιν Ντέι, 20 ετών, ο οποίος είχε εμμονή με την τηλεοπτική σειρά Dexter, βρέθηκε από αστυνομικούς γεμάτος με αίματα, ισχυριζόμενος ότι τον δάγκωσε σκύλος, αλλά η αλήθεια ήταν πολύ πιο ζοφερή, καθώς λίγο νωρίτερα είχε δολοφονήσει βάναυσα μία 24χρονη ιερόδουλη, η φωτογραφία της οποίας δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σήμερα.

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Οι αστυνομικοί γίνονται καχύποπτοι απέναντι στην ιστορία του.

Ο Ντέι – φορώντας ένα πράσινο χακί πουκάμισο με μακριά μανίκια, ίδιο με αυτό που φορούσε ο Ντέξτερ στη σειρά – αντιδρά οργισμένα όταν τον ρωτούν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Ισχυρίστηκε ότι τον δάγκωσε ένας άγριος σκύλος, αφού είχε κοπεί στο χέρι κατά τη διάρκεια της «φρικιαστικής διαδικασίας» του διαμελισμού της σορού της Μαρίας Σατσέανου.

Στο βίντεο ένας αστυνομικός τον ρωτά: «Πού είναι ο σκύλος; Είναι ο σκύλος σου;»

Ο Ντέι απαντά: «Όχι, είναι άγριο σκυλί... Απλώς μου επιτέθηκε».

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί του ζητούν να καθίσει για να δουν το τραυματισμένο χέρι του, το οποίο είναι τυλιγμένο με κολλητική ταινία.

Φαίνεται να χαμογελάει ξανά καθώς μια γυναίκα αξιωματικός τον ρωτά: «Το τύλιξες μόνος σου; Από πού πήρες την κολλητική ταινία;».

Ο Ντέι τους λέει ότι την αγόρασε και ήταν στο αυτοκίνητό του, αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί πού ήταν παρκαρισμένο.

Ένας από τους αστυνομικούς, όλο και πιο καχύποπτος για την αφήγηση του, τον ρωτά: «Τι συνέβη; Σας έχουν επιτεθεί... γιατί θα είμαι ειλικρινής μαζί σου, η ιστορία σου δεν επαληθεύεται αρκετά. Πού συνέβη λοιπόν στην πραγματικότητα;».

Έρχεται καθώς εμφανίστηκαν φωτογραφίες που δείχνουν το εσωτερικό του Airbnb όπου έστησε το «δωμάτιο δολοφονίας» του.

Οι εικόνες δείχνουν καλύμματα κρεβατιού με σχέδια σε καθένα από τα τρία υπνοδωμάτια.

Ο Ντέι, φοιτητής εγκληματολογικών επιστημών, παραδέχτηκε ότι σκότωσε την 24χρονη τη δεύτερη ημέρα της δίκης του, στη Βρετανία.

Αναμενόταν να ισχυριστεί αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας ότι έστησε το δωμάτιο σε ένα Airbnb για να κινηματογραφήσει ένα «αφιέρωμα» στην αμερικανική εκπομπή Dexter που θα μπορούσε να δημοσιεύσει στο TikTok.

Αλλά μετά από μια ώρα καθυστέρηση στο δικαστήριο, επέστρεψε στο εδώλιο και φάνηκε να χαμογελά καθώς έγνεψε καταφατικά για να δηλώσει ένοχος.

Τέθηκε υπό κράτηση, με την υπόθεση να αναβάλλεται εν αναμονή ψυχιατρικών αξιολογήσεων.

Ο Ντέι, 19 ετών τη στιγμή της δολοφονίας τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, είναι γιος διευθυντή εταιρείας.

Στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι ο φοιτητής του Πανεπιστημίου του Worcester ετοίμασε την αίθουσα ως «φόρο τιμής» στο δράμα των ΗΠΑ, επενδύοντάς την με πλαστικό φύλλο.

Η εκπομπή ακολούθησε τον ιατροδικαστή Ντέξτερ Μόργκαν, ο οποίος ζει μια μυστική διπλή ζωή ως κατά συρροή δολοφόνος.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ήταν «γοητευμένος» με τον Ντέξτερ και οι ενέργειές του «ήταν αυτές ενός αντιγραφέα».

Οι αστυνομικοί βρήκαν την ιερόδουλη στην κρεβατοκάμαρα ξαπλωμένη δίπλα στο κρεβάτι. Είχε μαχαιρωθεί 78 φορές.

Το πάτωμα και οι τοίχοι του υπνοδωματίου, καθώς και το ίδιο το κρεβάτι, είχαν επενδυθεί με πλαστικό φύλλο που είχε συρραφτεί στον τοίχο.

Ανακαλύφθηκε ένα ρολό μαχαιριού από καμβά που περιείχε πολλά μαχαίρια, καθώς και ένα συρραπτικό πιστόλι και κολλητική ταινία.

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