Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον «μιμητή του Dexter»: Tα ειρωνικά χαμόγελα στους αστυνομικούς

Snapshot Ο Μπέντζαμιν Ντέι, 20 ετών, ομολόγησε τη δολοφονία μιας 24χρονης ιερόδουλης, την οποία μαχαίρωσε 78 φορές.

Ο Ντέι είχε εμμονή με την τηλεοπτική σειρά Dexter και διαμόρφωσε το χώρο της δολοφονίας του ως «φόρο τιμής» στη σειρά.

Κατά την σύλληψή του, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι τον δάγκωσε άγριος σκύλος, ενώ έφερε τραύματα από τη δολοφονία.

Στο χώρο βρέθηκαν πλαστικά φύλλα, μαχαίρια, συρραπτικό πιστόλι και κολλητική ταινία, που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία του εγκλήματος.

Ο Ντέι τέθηκε υπό κράτηση και η υπόθεση αναβλήθηκε για ψυχιατρικές αξιολογήσεις. Snapshot powered by AI

Ο Μπέντζαμιν Ντέι, 20 ετών, ο οποίος είχε εμμονή με την τηλεοπτική σειρά Dexter, βρέθηκε από αστυνομικούς γεμάτος με αίματα, ισχυριζόμενος ότι τον δάγκωσε σκύλος, αλλά η αλήθεια ήταν πολύ πιο ζοφερή, καθώς λίγο νωρίτερα είχε δολοφονήσει βάναυσα μία 24χρονη ιερόδουλη, η φωτογραφία της οποίας δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σήμερα.

Οι αστυνομικοί γίνονται καχύποπτοι απέναντι στην ιστορία του.

Ο Ντέι – φορώντας ένα πράσινο χακί πουκάμισο με μακριά μανίκια, ίδιο με αυτό που φορούσε ο Ντέξτερ στη σειρά – αντιδρά οργισμένα όταν τον ρωτούν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Ισχυρίστηκε ότι τον δάγκωσε ένας άγριος σκύλος, αφού είχε κοπεί στο χέρι κατά τη διάρκεια της «φρικιαστικής διαδικασίας» του διαμελισμού της σορού της Μαρίας Σατσέανου.

Στο βίντεο ένας αστυνομικός τον ρωτά: «Πού είναι ο σκύλος; Είναι ο σκύλος σου;»

Ο Ντέι απαντά: «Όχι, είναι άγριο σκυλί... Απλώς μου επιτέθηκε».

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί του ζητούν να καθίσει για να δουν το τραυματισμένο χέρι του, το οποίο είναι τυλιγμένο με κολλητική ταινία.

Φαίνεται να χαμογελάει ξανά καθώς μια γυναίκα αξιωματικός τον ρωτά: «Το τύλιξες μόνος σου; Από πού πήρες την κολλητική ταινία;».

Ο Ντέι τους λέει ότι την αγόρασε και ήταν στο αυτοκίνητό του, αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί πού ήταν παρκαρισμένο.

Ένας από τους αστυνομικούς, όλο και πιο καχύποπτος για την αφήγηση του, τον ρωτά: «Τι συνέβη; Σας έχουν επιτεθεί... γιατί θα είμαι ειλικρινής μαζί σου, η ιστορία σου δεν επαληθεύεται αρκετά. Πού συνέβη λοιπόν στην πραγματικότητα;».

Benjamin William Day, 20, from Redditch, Worcestershire, has pleaded guilty to murdering 24-year-old Maria Saceanu after luring her to an Airbnb room he had prepared as a kill room inspired by the television drama Dexter. Day was 19 when he murdered Maria on 20 December 2025. The University of Worcester forensic science student had contacted her through a website using a burner phone before arranging for her to meet him at a Airbnb in Barncroft Road, Tividale. Prosecutor Rachel Brand KC told Wolverhampton Crown Court that Day had spent several hours preparing the room and had planned the killing, disposal of the body and removal of evidence. Maria, who was originally from Romania and worked as a sex worker, was lured to the property before being attacked. Evidence presented to the court included a shopping list found on Day’s phone, dated 18 November 2025, containing knives, scissors, a mask, disposable gloves, plastic sheeting, duct tape, cleaning chemicals and heavy-duty bin bags. Prosecutors said the items on the list were subsequently found at the scene. Maria’s possessions had also been placed inside a black bin bag, while the room had been covered in plastic sheeting in a manner prosecutors said reflected Day’s fascination with the television drama Dexter, the fictional forensic scientist and serial killer. The court heard Day inflicted 78 knife wounds on Maria before beginning to dismember her body. He abandoned the attempt after cutting his own hand, then left the property at around 12.30am on 21 December before calling 999 at approximately 12.50am requesting medical assistance. When police found him, his injured hand was wrapped in duct tape and he claimed he had been attacked by a wild animal, saying it might have been a fox. He was taken to Russells Hall Hospital and arrested at around 3.42am while lying on a hospital bed. Maria’s body was discovered after another resident staying at the Airbnb noticed a trail of blood and alerted the landlord. A Home Office pathologist concluded that Maria most likely died from wounds to her neck which damaged her carotid arteries, while injuries to her hands were consistent with attempts to defend herself. Day had been expected to argue that he had acted in self-defence and that the room had actually been prepared to film a Dexter tribute for TikTok. The prosecution said he was expected to claim Maria had attacked him with a knife and that he had stabbed her while defending himself. However, after the first day of his trial, he changed his plea on the second day and admitted murder. Benjamin William Day remains in custody and is due to be sentenced at Wolverhampton Crown Court on 4 December 2026. Murder carries a mandatory life sentence, with the judge deciding the minimum term he must serve before he can be considered for release on licence. #UKNews #CrimeNews #Wolverhampton — BritMatters 🇬🇧 (@britmatters) October 7, 2026

Έρχεται καθώς εμφανίστηκαν φωτογραφίες που δείχνουν το εσωτερικό του Airbnb όπου έστησε το «δωμάτιο δολοφονίας» του.

Οι εικόνες δείχνουν καλύμματα κρεβατιού με σχέδια σε καθένα από τα τρία υπνοδωμάτια.

Ο Ντέι, φοιτητής εγκληματολογικών επιστημών, παραδέχτηκε ότι σκότωσε την 24χρονη τη δεύτερη ημέρα της δίκης του, στη Βρετανία.

Αναμενόταν να ισχυριστεί αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας ότι έστησε το δωμάτιο σε ένα Airbnb για να κινηματογραφήσει ένα «αφιέρωμα» στην αμερικανική εκπομπή Dexter που θα μπορούσε να δημοσιεύσει στο TikTok.

Αλλά μετά από μια ώρα καθυστέρηση στο δικαστήριο, επέστρεψε στο εδώλιο και φάνηκε να χαμογελά καθώς έγνεψε καταφατικά για να δηλώσει ένοχος.

Τέθηκε υπό κράτηση, με την υπόθεση να αναβάλλεται εν αναμονή ψυχιατρικών αξιολογήσεων.

Ο Ντέι, 19 ετών τη στιγμή της δολοφονίας τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, είναι γιος διευθυντή εταιρείας.

Στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι ο φοιτητής του Πανεπιστημίου του Worcester ετοίμασε την αίθουσα ως «φόρο τιμής» στο δράμα των ΗΠΑ, επενδύοντάς την με πλαστικό φύλλο.

Η εκπομπή ακολούθησε τον ιατροδικαστή Ντέξτερ Μόργκαν, ο οποίος ζει μια μυστική διπλή ζωή ως κατά συρροή δολοφόνος.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ήταν «γοητευμένος» με τον Ντέξτερ και οι ενέργειές του «ήταν αυτές ενός αντιγραφέα».

Οι αστυνομικοί βρήκαν την ιερόδουλη στην κρεβατοκάμαρα ξαπλωμένη δίπλα στο κρεβάτι. Είχε μαχαιρωθεί 78 φορές.

Το πάτωμα και οι τοίχοι του υπνοδωματίου, καθώς και το ίδιο το κρεβάτι, είχαν επενδυθεί με πλαστικό φύλλο που είχε συρραφτεί στον τοίχο.

Ανακαλύφθηκε ένα ρολό μαχαιριού από καμβά που περιείχε πολλά μαχαίρια, καθώς και ένα συρραπτικό πιστόλι και κολλητική ταινία.