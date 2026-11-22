Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σχεδιάζει να «ξηλώσει» ως Βασιλιάς τους τίτλους από τον Χάρι
Τα σχέδια του Ουίλιαμ αποκαλύπτονται σε ένα νέο βιβλίο δημοσιογράφους που ειδικεύεται σε θέματα βασιλικής οικογένειας, ενώ και ο ίδιος ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου δεν το έχει αποκλείσει σε πρόσφατη συνέντευξή του
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- Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σχεδιάζει να αφαιρέσει όλους τους βασιλικούς τίτλους από τον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους.
- Οι τίτλοι «Αυτού ή Αυτής της Βασιλικής Υψηλότητας» θα απονέμονται μόνο σε μέλη της βασιλικής οικογένειας που ασκούν ενεργά καθήκοντα.
- Τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας θα λαμβάνουν επίδομα, μισθό και κατοικία, ενώ τα μη ενεργά θα πρέπει να αυτοχρηματοδοτούνται.
- Η θέση του πρίγκιπα Τζορτζ ως διάδοχου του θρόνου παραμένει αμετάβλητη, ενώ τα μικρότερα παιδιά του Ουίλιαμ μπορούν να επιλέξουν αν θα ασκήσουν βασιλικά καθήκοντα ή ανεξάρτητη καριέρα.
- Ο Ουίλιαμ σκοπεύει να επιφέρει αλλαγές στη βασιλική οικογένεια, διατηρώντας παραδόσεις αλλά τροποποιώντας όσα δεν εξυπηρετούν πλέον τον σύγχρονο σκοπό τους.
Νέες αναταράξεις αναμένονται στο παλάτι του Μπάκιγχαμ τη στιγμή που ο διάδοχος πρίγκιπας Ουίλιαμ θα αναλάβει τα καθήκοντά του από τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο.
Στα σχέδια του είναι η αφαίρεση όλων των βασιλικών τίτλων από τον αποξενωμένο αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι, τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, με συνέπεια να αφαιρεθούν επίσης από τα παιδιά τους, πρίγκιπες Άρτσι 7 ετών, και Λίλιμπετ, 5 ετών, όπως υποστηρίζει ο Τομ Σάικς στο επικείμενο βιβλίο του, «The Dukes: Edward VIII, Andrew, and Harry ― the Men Who Undermined the Modern Monarchy» (Οι Δούκες: ο Έντουαρντ VIII, ο Άντριου και ο Χάρι ― οι άνδρες που υπονόμευσαν τη σύγχρονη μοναρχία), σύμφωνα με την Daily Mail.
Ο δημοσιογράφος που ειδικεύεται σε θέματα βασιλικής οικογένειας ισχυρίστηκε ότι ο Πρίγκιπας της Ουαλίας επιθυμεί οι τίτλοι «Αυτού ή Αυτής της Βασιλικής Υψηλότητας» να απονέμονται σε μέλη της βασιλικής οικογένειας που ασκούν καθήκοντα και όχι να κληρονομούνται αυτόματα κατά τη γέννηση.
Ενημερωμένες πηγές ανέφεραν πως τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας θα λαμβάνουν επίσης επίδομα, μισθό και κατοικία, τα μη ενεργά θα βγάζουν μόνα τους τα χρήματά τους για να ζήσουν με όποιο τρόπο επιλέξουν.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα σε αυτά συγκαταλέγονται τα δύο μικρότερα παιδιά του διαδόχου Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ, 11 ετών, και ο πρίγκιπας Λούις, 8 ετών, τα οποία μπορούν να επιλέξουν τα βασιλικά καθήκοντα, ή ανεξάρτητη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Ωστόσο, η θέση του πρίγκιπα Τζορτζ, του μεγαλύτερου γιου του Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ, ως διαδόχου του θρόνου μετά τον πατέρα του, είναι «αμετάβλητη».
Ο Σάικς ισχυρίστηκε ότι ο Ουίλιαμ, ο οποίος είναι πρώτος στη σειρά διαδοχής του θρόνου μετά τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο Γ', έχει ήδη σκιαγραφήσει τα σχέδιά του για μια «μαζική αναδιάρθρωση», η οποία περιλαμβάνει την αλλαγή των ρόλων των ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας.
Τα φερόμενα σχέδια του Γουίλιαμ έρχονται μετά τη δήλωσή του ότι «η αλλαγή βρίσκεται στην ατζέντα μου», κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη σειρά του Apple TV+ «The Reluctant Traveler».
«Η αλλαγή προς το καλύτερο: την αποδέχομαι και την απολαμβάνω. Δεν τη φοβάμαι· αυτό που με ενθουσιάζει είναι η ιδέα ότι μπορώ να επιφέρω κάποια αλλαγή», είπε, εξηγώντας ότι εξακολουθεί να σκοπεύει να διατηρήσει τις παραδόσεις, αλλά να τροποποιήσει εκείνες που ίσως «δεν εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό τους σήμερα».