Ο πρίγκιπας Χάρι, αριστερά, και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στέκονται μαζί στα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος της μητέρας τους, της πριγκίπισσας Νταϊάνα, το οποίο ανέθεσαν να φιλοτεχνηθεί, την ημέρα που θα γινόταν 60 ετών, στον «Sunken Garden» του Παλατιού...

Snapshot Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σχεδιάζει να αφαιρέσει όλους τους βασιλικούς τίτλους από τον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους.

Οι τίτλοι «Αυτού ή Αυτής της Βασιλικής Υψηλότητας» θα απονέμονται μόνο σε μέλη της βασιλικής οικογένειας που ασκούν ενεργά καθήκοντα.

Τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας θα λαμβάνουν επίδομα, μισθό και κατοικία, ενώ τα μη ενεργά θα πρέπει να αυτοχρηματοδοτούνται.

Η θέση του πρίγκιπα Τζορτζ ως διάδοχου του θρόνου παραμένει αμετάβλητη, ενώ τα μικρότερα παιδιά του Ουίλιαμ μπορούν να επιλέξουν αν θα ασκήσουν βασιλικά καθήκοντα ή ανεξάρτητη καριέρα.

Ο Ουίλιαμ σκοπεύει να επιφέρει αλλαγές στη βασιλική οικογένεια, διατηρώντας παραδόσεις αλλά τροποποιώντας όσα δεν εξυπηρετούν πλέον τον σύγχρονο σκοπό τους. Snapshot powered by AI

Νέες αναταράξεις αναμένονται στο παλάτι του Μπάκιγχαμ τη στιγμή που ο διάδοχος πρίγκιπας Ουίλιαμ θα αναλάβει τα καθήκοντά του από τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο.

Στα σχέδια του είναι η αφαίρεση όλων των βασιλικών τίτλων από τον αποξενωμένο αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι, τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, με συνέπεια να αφαιρεθούν επίσης από τα παιδιά τους, πρίγκιπες Άρτσι 7 ετών, και Λίλιμπετ, 5 ετών, όπως υποστηρίζει ο Τομ Σάικς στο επικείμενο βιβλίο του, «The Dukes: Edward VIII, Andrew, and Harry ― the Men Who Undermined the Modern Monarchy» (Οι Δούκες: ο Έντουαρντ VIII, ο Άντριου και ο Χάρι ― οι άνδρες που υπονόμευσαν τη σύγχρονη μοναρχία), σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο δημοσιογράφος που ειδικεύεται σε θέματα βασιλικής οικογένειας ισχυρίστηκε ότι ο Πρίγκιπας της Ουαλίας επιθυμεί οι τίτλοι «Αυτού ή Αυτής της Βασιλικής Υψηλότητας» να απονέμονται σε μέλη της βασιλικής οικογένειας που ασκούν καθήκοντα και όχι να κληρονομούνται αυτόματα κατά τη γέννηση.

Από αριστερά, η Βρετανίδα Κέιτ, πριγκίπισσα της Ουαλίας, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, πρίγκιπας της Ουαλίας, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, περπατούν για να συναντήσουν μέλη του κοινού στο Κάστρο του Γουίντσορ, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄στο Γουίνδσορ της Αγγλίας (Σεπτέμβριος 2022) Chris Jackson/Pool Getty via AP

Ενημερωμένες πηγές ανέφεραν πως τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας θα λαμβάνουν επίσης επίδομα, μισθό και κατοικία, τα μη ενεργά θα βγάζουν μόνα τους τα χρήματά τους για να ζήσουν με όποιο τρόπο επιλέξουν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα σε αυτά συγκαταλέγονται τα δύο μικρότερα παιδιά του διαδόχου Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ, 11 ετών, και ο πρίγκιπας Λούις, 8 ετών, τα οποία μπορούν να επιλέξουν τα βασιλικά καθήκοντα, ή ανεξάρτητη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ωστόσο, η θέση του πρίγκιπα Τζορτζ, του μεγαλύτερου γιου του Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ, ως διαδόχου του θρόνου μετά τον πατέρα του, είναι «αμετάβλητη».

Ο Σάικς ισχυρίστηκε ότι ο Ουίλιαμ, ο οποίος είναι πρώτος στη σειρά διαδοχής του θρόνου μετά τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο Γ', έχει ήδη σκιαγραφήσει τα σχέδιά του για μια «μαζική αναδιάρθρωση», η οποία περιλαμβάνει την αλλαγή των ρόλων των ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Βρετανίας, στο κέντρο, και ο πρίγκιπας Χάρι, στα δεξιά, ακολουθούν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ καθώς αυτό μεταφέρεται μετά την κηδεία της στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, στο κέντρο του Λονδίνου (2022) AP /Vadim Ghirda, Pool

Τα φερόμενα σχέδια του Γουίλιαμ έρχονται μετά τη δήλωσή του ότι «η αλλαγή βρίσκεται στην ατζέντα μου», κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη σειρά του Apple TV+ «The Reluctant Traveler».

«Η αλλαγή προς το καλύτερο: την αποδέχομαι και την απολαμβάνω. Δεν τη φοβάμαι· αυτό που με ενθουσιάζει είναι η ιδέα ότι μπορώ να επιφέρω κάποια αλλαγή», είπε, εξηγώντας ότι εξακολουθεί να σκοπεύει να διατηρήσει τις παραδόσεις, αλλά να τροποποιήσει εκείνες που ίσως «δεν εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό τους σήμερα».

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