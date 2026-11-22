Snapshot Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, Σωτήρης Φέλιος, ζήτησε τα πρακτικά της δίκης της 17ης Νοεμβρίου 2026 πριν την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον κ. Φέλιο, είναι υποχρέωση των δικαστών να αποστέλλουν στο Πειθαρχικό του ΔΣΑ τα πρακτικά όταν καταγράφονται ανάρμοστες συμπεριφορές δικηγόρων.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατήγγειλε ακραία συμπεριφορά δικηγόρου σε ποινική δίκη και καταγγέλλει την αδράνεια του ΔΣΑ σε πειθαρχικές πρωτοβουλίες.

Η Ένωση Δικαστών τόνισε ότι η κατάσταση στις δικαστικές αίθουσες έχει γίνει ανεξέλεγκτη και προειδοποίησε για την ανάγκη νομοθετικών μέτρων, ενώ έχει καταθέσει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών.

Η διαφωνία μεταξύ ΔΣΑ και Ένωσης Δικαστών αφορά την αντίδραση και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ανάρμοστης συμπεριφοράς δικηγόρων. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Πειθαρχικών Τμημάτων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Σωτήρης Φέλιος, απαντά σε ανακοίνωσή της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της περασμένης Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου 2026, αναφέροντας ότι έχει ζητήσει από την γραμματεία του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών την αποστολή των πρακτικών της συνεδρίασης της 17ης Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να ασκήσει την «πειθαρχική εξουσία», πριν εκδώσει την ανακοίνωσή της ΕνΔΕ, με την οποία επικρίνει τον ΔΣΑ για αδράνεια πειθαρχικού ελέγχου, δικηγόρου.

Ειδικότερα, ο κ. Φέλιος, αναφέρει ότι εκ του νόμου είναι υποχρέωση του δικαστή να αποστείλει στο πειθαρχικό του ΔΣΑ τα πρακτικά της δίκης, όταν σημειώνονται ανάρμοστες, ακραίες, κ.λπ. συμπεριφορές δικηγόρων εντός δικαστικής αίθουσας.

Όμως, συνεχίζει ο κ. Φέλιος, «το Πειθαρχικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προ πάσης ανακοίνωσης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ζητήσαμε από την Γραμματεία του Δικαστηρίου την αποστολή των πρακτικών προκειμένου να ασκήσουμε εμείς την δική μας πειθαρχική εξουσία».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του πρόεδρου της Ολομέλειας των Πειθαρχικών Τμημάτων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών κ. Φέλιου έχει ως εξής:

«Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων παρορά ότι είναι εκ του Νόμου υποχρέωση του Δικαστή να αποστείλει στο Πειθαρχικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών τα πρακτικά του Δικαστηρίου για όσα συνέβησαν ενώπιον του κατ’ άρθρο 336 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 155 Κώδικα περί Δικηγόρων.Παρά ταύτα, το Πειθαρχικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προ πάσης ανακοίνωσης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ζητήσαμε από την Γραμματεία του Δικαστηρίου την αποστολή των πρακτικών προκειμένου να ασκήσουμε εμείς την δική μας πειθαρχική εξουσία.Τούτο όφειλε να το γνωρίζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων πριν επιχειρήσει τον απαράδεκτο και αβάσιμο καθ´ ημών ονειδισμό της. Εκ των άνω, είναι αναντίλεκτο ότι τα όσα μας προσάπτει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων πρέπει να ανασκευαστούν γιατί δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα».

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Παράλληλα, η ανακοίνωση της περασμένης Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου 2026, της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ανέφερε:

«Στη δικάσιμο της 17ης Νοεμβρίου 2026 στο Η’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών εκτυλίχθηκε ένα ακόμα περιστατικό ακραίας συμπεριφοράς δικηγόρου ο οποίος προχώρησε σε δυσφημιστικές επιθέσεις σε βάρος δικαστικών λειτουργών που δεν βρίσκονταν στην αίθουσα. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος δεν είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνει τέτοιες συμπεριφορές, εξ αφορμής ποινικής δίκης, αφού και στο παρελθόν χρειάστηκε να αποστείλουμε σχετική ενημέρωση στο Πειθαρχικό όργανο του ΔΣΑ για να κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Και ενώ το νέο αυτό περιστατικό έλαβε ευρεία δημοσιότητα στα πλαίσια των δικαστικών ρεπορτάζ, για μια ακόμη φορά η αντίδραση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και όλων των συνδικαλιστικών του παρατάξεων είναι η απόλυτη σιωπή. Καμιά δημόσια αποδοκιμασία, καμία πειθαρχική πρωτοβουλία. Μια σιωπή επαναλαμβανόμενη η οποία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την ανοχή που επιδεικνύεται σε τέτοια διαβρωτικά φαινόμενα.Η Ένωσή μας επανειλημμένα προειδοποίησε πως η κατάσταση που διαμορφώνεται στις δικαστικές αίθουσες έχει γίνει ανεξέλεγκτη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε μια απαράδεκτη τακτική εξημέρωσης του θηρίου, ωραιοποιεί καταστάσεις και αρνείται να λάβει τα προσήκοντα νομοθετικά μέτρα τα οποία ζητάει επιτακτικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών. Η θεσμική ευθύνη δεν εξαντλείται σε γενικόλογες διακηρύξεις περί αρμονικών σχέσεων μεταξύ των συλλειτουργών. Είναι πλέον προφανές ότι η αυτορρύθμιση και οι εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση δεν αρκούν. Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης δεν μπορεί να συνυπάρχει με την ανοχή στη συστηματική απαξίωση των λειτουργών της.Ούτε η αξιοπρέπεια των δικαστών και εισαγγελέων μπορεί να εξαρτάται από την προθυμία ή την απροθυμία άλλων θεσμικών οργάνων να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους. Έχουμε ήδη στείλει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών ώστε να συμπεριληφθεί στον φάκελο αξιολόγησης της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τήρηση των αρχών του Κράτους Δικαίου. Η συγκεκριμένη υπόθεση καταγράφεται πλέον στον κατάλογο που συντάσσει η Ένωσή μας και θα στέλνει τακτικά στα ευρωπαϊκά όργανα για ενημέρωση».

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