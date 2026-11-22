Snapshot Ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των επιτελείων Άιζενκοτ και Νετανιάχου για κυβέρνηση εθνικής ενότητας κύλησε ομαλά χωρίς συμφωνία.

Ο Άιζενκοτ αρνείται προς το παρόν την εναλλαγή στην πρωθυπουργία και επιθυμεί το αξίωμα αποκλειστικά για τον εαυτό του.

Συζητήθηκαν θέματα όπως η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, η στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων και η έρευνα για την επίθεση της Χαμάς, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Άιζενκοτ ζήτησε τον αποκλεισμό του ακροδεξιού κόμματος Οτζμά Γιεχουντίτ από την κυβέρνηση ενότητας, αίτημα που το Λικούντ αρνείται να αποδεχθεί.

Τα κόμματα Λικούντ και Γιάσαρ θα συνεχίσουν τις συνομιλίες, χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία για την επόμενη συνάντηση. Snapshot powered by AI

Ομαλά κύλησε ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων των επιτελείων του Γκάντι Άιζενκοτ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για μία ενδεχόμενη συμφωνία που θα οδηγήσει στην συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ

Σύμφωνα με πληροφορίες ισραηλινών ΜΜΕ, στη σημερινή τετράωρη συνεδρίαση δεν συζητήθηκε το εάν θα υπάρξει εναλλαγή στο πόστο του πρωθυπουργού ανάμεσα στον Γκάντι Άιζενκοτ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Να σημειωθεί ότι ο πρώτος απορρίπτει, προς ώρας, μία τέτοια εξέλιξη και επιθυμεί το πόστο να μείνει αποκλειστικά στα χέρια του σε μία μελλοντική κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Σύμφωνα με το ισραηλινό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Walla», τα θέματα που συζητήθηκαν από τα επιτελεία των δύο πολιτικών περιελάμβαναν τη μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη, τη στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων και τη σύσταση κρατικής επιτροπής έρευνας για την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023. Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι δεν υπήρξε συμφωνία σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα.

Ο Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Γκάντι Άιζενκοτ στη Προεδρική Κατοικία στην Ιερουσαλήμ. 8 Νοεμβρίου 2026 AP

Ταυτόχρονα το ισραηλινό Κανάλι 12 αναφέρει ότι η διαπραγματευτική ομάδα του κόμματος του Άιζενκοτ έθεσε έναν σκληρό όρο. Συγκεκριμένα οι διαπραγματευτές του Γιασάρ απαίτησαν να αποκλειστεί το ακροδεξιό κόμμα Οτζμά Γιεχουντίτ (Εβραϊκή Ισχύς) του Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ από οποιαδήποτε πιθανή κυβέρνηση ενότητας.

Ωστόσο το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου αρνείται μέχρι στιγμής να δεσμευτεί σε αυτόν τον όρο. Παράλληλα το Λικούντ και το Γιάσαρ θα πραγματοποιήσουν περαιτέρω συνομιλίες, σύμφωνα με κοινή δήλωση των δύο κομμάτων μετά το τέλος της σημερινής συνάντησης.

Δεν αναφέρεται πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση. Η σύντομη δήλωση πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης «παρουσιάστηκαν θέσεις σχετικά με μια σειρά ουσιαστικών ζητημάτων και πραγματοποιήθηκε λεπτομερής συζήτηση σχετικά με αυτά».