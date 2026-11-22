Παλαιστίνιοι άνδρες επιθεωρούν καμένα οχήματα μετά από επιδρομή Ισραηλινών εποίκων στο χωριό Κουφρ Μαλέκ της Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ραμάλα, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026.

Snapshot Οι ισραηλινές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για εμπρησμούς και βανδαλισμούς σε παλαιστινιακά οχήματα και κατοικίες σε τέσσερα χωριά της Δυτικής Όχθης.

Ο ισραηλινός στρατός καταδίκασε απερίφραστα τις ενέργειες και αναπτύχθηκαν στρατιώτες και συνοριοφύλακες στις πληγείσες περιοχές.

Εποίκοι έβαλαν φωτιά σε περίπου οκτώ οχήματα και έγραψαν ρατσιστικά συνθήματα στους τοίχους σπιτιών στο χωριό Καφρ Μαλίκ.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ κατήγγειλε τις επιθέσεις ως «εβραϊκή τρομοκρατία» που απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα.

Η ισραηλινή αστυνομία έχει αναλάβει την εξέταση των περιστατικών. Snapshot powered by AI

Οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη μιας έρευνας, έπειτα από τους εμπρησμούς και τους βανδαλισμούς παλαιστινιακών οχημάτων και κατοικιών που σημειώθηκαν σε τέσσερα χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ, που έχει λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, να καταγγέλλει μια «εβραϊκή τρομοκρατία».

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στρατιώτες και μέλη της συνοριοφυλακής «αναπτύχθηκαν στους τομείς Ντέιρ ας Σουντάν, Ντέιρ Αμπού Μασαάλ, Καφρ Μαλίκ και Ατ-Τουουάνι έπειτα από αναφορές και εικόνες που έδειχναν οχήματα τα οποία είχαν πυρποληθεί και συνθήματα γραμμένα με γκράφιτι στην περιοχή», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος δήλωσε ότι «καταδικάζει απερίφραστα» τις ενέργειες αυτές.

Σε εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται οχήματα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες όπως και συνθήματα σε τοίχους, μεταξύ άλλων: «Μέσα στο αίμα και τη φωτιά, η Ιουδαία έπεσε, μέσα στο αίμα και τη φωτιά η Ιουδαία θα αναγεννηθεί», μια αναφορά στο όνομα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να περιγράψει ένα τμήμα της Δυτικής Όχθης, κατεχόμενου από το 1976 παλαιστινιακού εδάφους.

«Έποικοι επιτέθηκαν στο βόρειο τμήμα περιμετρικά του χωριού γύρω στις 2 το πρωί», περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Τζιχάντ αλ Κακ, ένας ακτιβιστής από το χωριό Καφρ Μαλίκ, στην επαρχία της Ραμάλας.

«Έβαλαν φωτιά σε περίπου 8 οχήματα και έγραψαν ρατσιστικά συνθήματα στους τοίχους σπιτιών», συμπλήρωσε.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως ξεκίνησε έρευνα. Ο Γκάντι Άιζενκοτ, αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον οποίο ο πρόεδρος της χώρας ανέθεσε να συγκροτήσει μια κυβέρνηση, κατήγγειλε στο Χ αυτές τις ενέργειες, τις οποίες χαρακτήρισε «εβραϊκή τρομοκρατία» που κλονίζει την «περιφερειακή σταθερότητα».