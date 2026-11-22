Snapshot Η Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed, συνδέεται με έρευνα για λαθραία διακίνηση τσιπ AI της Nvidia προς την Κίνα μέσω Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η Megaspeed, με βάση τη Σιγκαπούρη, συνεργαζόταν με την καμποτζιανή εγκληματική οργάνωση Prince Group, που έχει επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Η θυγατρική της Megaspeed στη Μαλαισία, Speedmatrix, εισήγαγε αγαθά αξίας περίπου 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από συνεργάτη της Nvidia, με τα τσιπ να καταλήγουν στην Κίνα.

Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν πιθανές παραβιάσεις των ελέγχων εξαγωγών που περιορίζουν την πρόσβαση προηγμένων τσιπ AI στην Κίνα, με τη Megaspeed να βρίσκεται υπό έλεγχο.

Η Nvidia τοποθέτησε τη Megaspeed και τη θυγατρική της σε λίστα περιορισμένων πελατών από το 2025 και περιόρισε τις πωλήσεις στην Aivres. Snapshot powered by AI

Η Άλις Χουάνγκ που έγινε ευρέως γνωστή μέσω του ερωτικού σκανδάλου με τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Όμως η προηγούμενη ιδιότητά της στην εταιρεία τεχνολογίας Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη, ήταν εκείνη που την έθεσε στο επίκεντρο μιας έρευνας για ένα φερόμενο δίκτυο που μετέφερε τα προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα μέσω της Νοτιοανατολικής Ασίας, με συνδέσεις με μια καμποτζιανή εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με έρευνα των Financial Times.

Η έρευνα εντόπισε τις συνδέσεις μέσω εταιρικών καταθέσεων, επιχειρηματικών συνεργασιών και συνεντεύξεων με περισσότερα από δώδεκα άτομα που γνωρίζουν τις επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο βρισκόταν η Megaspeed, που έγινε ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία μετά την παρουσίασή της ως πάροχος cloud computing.

Η Χουάνγκ έγινε το δημόσιο πρόσωπο της Megaspeed, της εταιρείας που προέκυψε από το τμήμα της Σιγκαπούρης της επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών 7Road. Η ιδιοκτησία και η δομή χρηματοδότησής της είχαν δεσμούς με την κινεζική ομάδα τυχερών παιχνιδιών Century Huatong, στην οποία ο σύζυγος της Χουανγκ, Kang Wei, ήταν πρώιμος επενδυτής.

Οι FT εντόπισαν μια ευρύτερη αλυσίδα που συνέδεε αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τον Hu Xiaowei, τον οποίο οι αμερικανικές αρχές περιγράφουν ως ανώτερο στέλεχος της καμποτζιανής Prince Group. Στην ομάδα έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσινγκτον για φερόμενη εμπλοκή σε διαδικτυακές απάτες και ξέπλυμα χρήματος.

Άτομα εξοικειωμένα με τις επιχειρήσεις είπαν στους FT ότι ο Hu και οι συνεργάτες του έπαιξαν ρόλο στην υπόγεια μεταφορά τσιπ και χρημάτων στη Νοτιοανατολική Ασία. Η Prince Group έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο Hu δεν είχε εργαστεί ποτέ για την επιχείρηση.

Η μαλαισιανή θυγατρική της Megaspeed, Speedmatrix, εισήγαγε αγαθά αξίας περίπου 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Aivres, συνεργάτη διακομιστών της Nvidia, μεταξύ Δεκεμβρίου 2024 και Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με εμπορικά δεδομένα που επικαλείται η FT. Πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν τις συναλλαγές είπαν ότι πολλά από τα τσιπ τελικά έφτασαν στην Κίνα.

Οι συναλλαγές της Megaspeed τράβηξαν την προσοχή των αμερικανικών αρχών που ερευνούν πιθανές παραβιάσεις των ελέγχων εξαγωγών που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν την πρόσβαση προηγμένων τσιπ AI στην Κίνα. Η Nvidia δήλωσε ότι τοποθέτησε τη Megaspeed και τη θυγατρική της στη λίστα περιορισμένων πελατών της το 2025 και επίσης περιόρισε τις πωλήσεις στην Aivres.

Τα Υπουργεία Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν στις 16 Νοεμβρίου ότι η Megaspeed βρίσκεται υπό έρευνα.

Η Χουάνγκ και ο σύζυγός της δεν έχουν σχολιάσει τις κατηγορίες.

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