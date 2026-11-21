Snapshot Ο πρώην CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συμφώνησε να καταθέσει σε δημόσια ακρόαση στην αμερικανική Γερουσία σχετικά με έρευνες για τη σχέση του με γυναίκα που κατηγορείται ως Κινέζα κατάσκοπος.

Η ακρόαση θα είναι η πρώτη δημόσια κατάθεση του Χουάνγκ μετά την παραίτησή του από την Nvidia στις 12 Νοεμβρίου.

Ο Χουάνγκ έχει επίσης συμφωνήσει να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων την 1η Δεκεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Nvidia να δώσει «δεύτερη ευκαιρία» στον Χουάνγκ και εξέφρασε την επιθυμία να τον δει να επιστρέφει στην εταιρεία. Snapshot powered by AI

Να καταθέσει σε δημόσια ακρόαση ενώπιον της αμερικανικής Γερουσίας συμφώνησε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, όπως ανακοίνωσε συνεργάτης του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τιμ Σκοτ. Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που μέλη του Κογκρέσου διερευνούν καταγγελίες σχετικά με τις σχέσεις του Χουάνγκ με μια γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι ήταν Κινέζα κατάσκοπος.

Ο πρώην επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αμερικανών βουλευτών έπειτα από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα, γεγονός που ήγειρε ερωτήματα για τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia προς την Κίνα.

Εφόσον η ακρόαση πραγματοποιηθεί όπως σχεδιάζεται, θα αποτελέσει την πρώτη δημόσια κατάθεση του Χουάνγκ μετά την παραίτησή του από την ηγεσία της Nvidia στις 12 Νοεμβρίου. Εκπρόσωπος Τύπου του ίδιου απέφυγε να σχολιάσει την ακρόαση, ενώ το γραφείο του γερουσιαστή Σκοτ δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένη ημερομηνία, αν και το αρχικό αίτημα αφορούσε την 3η Δεκεμβρίου. Ξεχωριστά, ο Χουάνγκ έχει συμφωνήσει να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων την 1η Δεκεμβρίου.

«Δεύτερη ευκαιρία» ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα τη Nvidia να δώσει μια «δεύτερη ευκαιρία» στον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος αποχώρησε από την εταιρεία υπό το βάρος του σκανδάλου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ ανέφερε: «Θα μου άρεσε πολύ να τον δω να επιστρέφει. Πρόκειται για ένα από τα ευφυέστερα μυαλά στον κόσμο (…). Θα ήθελα πολύ ο Τζένσεν να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Είμαστε μια χώρα που δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία και θα μου άρεσε πολύ να μπορέσω να τον ξαναδώ».

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