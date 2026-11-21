Στο κέντρο της φωτογραφίας, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου

Snapshot Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο λόγω έντονων πόνων στην κοιλιακή χώρα.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Μάρτιο για λόγους υγείας.

Ο Μπολσονάρου έχει υποβληθεί σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις μετά από επίθεση με μαχαίρι το 2018.

Έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος μετά τις εκλογές του 2022.

Ο γιος του, Κάρλος Μπολσονάρου, δήλωσε ότι στόχος παραμένει η εξόντωσή του με οποιονδήποτε τρόπο. Snapshot powered by AI

Σε νοσοκομείο διακομίστηκε σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, όπως έκανε γνωστό ο γιος του, Κάρλος.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Κάρλος Μπολσονάρου γνωστοποίησε ότι μετέβαινε στο νοσοκομείο για να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του, σημειώνοντας: «Στόχος παραμένει η εξόντωση του Ζαΐχ Μπολσονάρου, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Το ιστορικό υγείας και ο κατ’ οίκον περιορισμός

Ο 71χρονος πρώην πρόεδρος αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας στην πολιτεία Μίνας Ζεράις, και έκτοτε έχει υποβληθεί σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο Μπολσονάρου έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος, με στόχο να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον νυν πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Τον Μάρτιο, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κάνει δεκτό το αίτημά του να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση για λόγους υγείας.

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