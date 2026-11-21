Snapshot Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με σημαντικές απώλειες λόγω αναταραχής στις μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε την έβδομη διαδοχική συνεδρίαση με απώλειες, το χειρότερο σερί από τον Φεβρουάριο του 2020.

Ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 1,93% κλείνοντας στις 48.147,33 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, με έμφαση σε τεχνολογικές εταιρείες, κατέγραψε πτώση 5,28% φτάνοντας τις 22.617,73 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έκλεισε με απώλειες 3,70% στις 6.910,39 μονάδες. Snapshot powered by AI

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παραμένοντας δέσμιο της αναταραχής η οποία πλήττει τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Dow Jones και ο Nasdaq έχουν υποχωρήσει άνω του 10% σε σύγκριση με τα ιστορικά υψηλά που κατέγραψαν πρόσφατα. Για τον S&P 500 η σημερινή ήταν η έβδομη διαδοχική συνεδρίαση με απώλειες, σηματοδοτώντας το χειρότερο σερί του από Φεβρουάριο του 2020.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 949,73 μονάδων (–1,93%), στις 48.147,33 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 1.261,46 μονάδων (–5,28%), στις 22.617,73 μονάδες.Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 265,44 μονάδων (–3,70%), στις 6.910,39 μονάδες.