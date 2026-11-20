Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Τζάρετ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ...

Snapshot Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέφυγε να σχολιάσει δημόσια τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που χαρακτήρισε «φίλο» τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο Άντι Μπέρναμ και ο Εμανουέλ Μακρόν, παρενέβησαν για να απομακρύνουν τον Ζελένσκι από τη συνέντευξη Τύπου, αποφεύγοντας δηλώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κρίση.

Η στάση των Ευρωπαίων ηγετών υποδηλώνει την επιθυμία τους να μην υπάρξουν δημόσιες επικρίσεις προς τον Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν.

Στο παρελθόν, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι έχουν επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ και έχουν επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό ζήτημα.

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν ζητήσει ευθέως από τον Ζελένσκι να παραιτηθεί και να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία μετά από επικρίσεις. Snapshot powered by AI

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου με Ευρωπαίους ηγέτες και τους δύο ειδικούς απεσταλμένους του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ρωτήθηκε πώς νιώθει που ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε «φίλο» του τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε ένα μειδίαμα και πριν δώσει κάποια απάντηση οι Ευρωπαίοι ηγέτες μάζεψαν τους φακέλους τους για να τελειώσει εκεί η συνέντευξη Τύπου. Αφού το είδε ο Ζελένσκι απέφυγε να απαντήσει και απομακρύνθηκε από το μικρόφωνο. Ωστόσο έκανε μία κίνηση και άνοιξε τα χέρια πιθανώς εκφράζοντας απορία για τη δήλωση Τραμπ.

Τότε τον πλησίασε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, τον χτύπησε στην πλάτη και του ζήτησε να φύγουν από την αίθουσα. Στον Ζελένσκι έφτασε εκείνη τη στιγμή και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν που του χτύπησε την πλάτη σε ένδειξη στήριξης και για να βγουν από την αίθουσα. Από το βίντεο φάνηκε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα ήθελαν να υπάρξουν δηλώσεις που θα επικρίνουν τον Τραμπ, ο οποίος είχε μόλις συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Σενζέν.

Συνήθως ο Ζελένσκι δεν αποφεύγει να σχολιάσει δημόσια τον Βλαντίμιρ Πούτιν ή να αναδείξει το λάθος του Τραμπ για την επιλογή να διατηρεί στενή σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο. Στο παρελθόν η σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ανταλλαγές δημόσιων «πυρών» έχουν προκαλέσει σοβαρές αρρυθμίες στη σχέση της Ευρώπης με τον Λευκό Οίκο και τις διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό. Μάλιστα ο Τραμπ έχει φτάσει στο σημείο μετά από επικρίσεις του Ζελένσκι να τον καλέσει ευθέως να παραιτηθεί και να διενεργηθούν εκλογές στην Ουκρανία.