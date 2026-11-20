Snapshot Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Ειδικό Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Αθηνών στην Ηλιούπολη, όπου έγιναν εργασίες ανακαίνισης και προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Ο Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για τη συνέχιση των αναβαθμίσεων στο σχολείο, με έμφαση στο γυμναστήριο.

Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», προτεραιότητα δίνεται στην υλοποίηση έργων σε ειδικά σχολεία.

Το Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης ανακαινίστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, περιλαμβάνοντας βελτιώσεις σε υποδομές, ενεργειακή αναβάθμιση και λειτουργική αναδιοργάνωση.

Οι παρεμβάσεις στο Κέντρο Υγείας περιλαμβάνουν αντιβακτηριακές βαφές, νέα συστήματα πυρανίχνευσης, βελτιωμένη χωροταξία και αναβαθμισμένα εργαστήρια. Snapshot powered by AI

Το Ειδικό Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Αθηνών στην Ηλιούπολη, στο οποίο έχουν γίνει εργασίες ανακαίνισης και προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», επισκέφθηκε το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτό το έργο έχει ξεχωριστή σημασία διότι είναι ένα πραγματικά πολύ σημαντικό ειδικό σχολείο, καλύπτει ανάγκες πολλών παιδιών στην Αττική και χαίρομαι που πραγματικά μας δόθηκε η δυνατότητα μέσα από αυτό το πρόγραμμα να κάνουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Ηλιούπολης Στάθη Ψυρρόπουλο, ξεναγήθηκε από τον Διευθυντή του σχολείου Αργύρη Μαργαρίτη στους αναβαθμισμένους χώρους, στο αμφιθέατρο, στις αίθουσες φυσικοθεραπείας και υπολογιστών, ενώ είχε την ευκαιρία να δει τον καινούργιο εξωτερικό ανελκυστήρα και τη νέα αίθουσα αποσυμπίεσης. Επιπλέον, το σχολείο έχει εξοπλιστεί με κιτ ρομποτικής και διαδραστικούς πίνακες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι οι εργασίες αναβάθμισης θα συνεχιστούν, με επίκεντρο το γυμναστήριο.

Η υλοποίηση έργων σε ειδικά σχολεία αποτελεί προτεραιότητα κατά τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», όπως είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός μετά τη σχετική επιστολή που έλαβε από τον Παναγιώτη, μαθητή στη σχολική μονάδα της Ηλιούπολης, τον οποίο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη άνοιξη, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση.

Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης: μία σύγχρονη μονάδα υγείας για τους πολίτες

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης, το οποίο ανακαινίστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του ευρύτερου εκσυγχρονισμού δεκάδων δημόσιων νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ξεναγήθηκε απο τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Θανάση Λαϊνά στα ανακαινισμένα ιατρεία και εργαστήρια και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γιατρούς και νοσηλευτές.

Οι εκτεταμένες παρεμβάσεις στο ΚΥ Ηλιούπολης περιλαμβάνουν σειρά οικοδομικών βελτιώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση ειδικών αντιβακτηριακών και αντιμικροβιακών βαφών και στην τοποθέτηση υποαλλεργικών, αντιστατικών και βακτηριοστατικών δαπέδων. Από πλευράς υποδομών, μεταξύ άλλων, αντικαταστάθηκε πλήρως το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και εγκαταστάθηκε νέο σύστημα πυρανίχνευσης, ενώ παράλληλα έγινε πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση της μονάδας.

Στο πλαίσιο των έργων έγινε επίσης λειτουργική αναδιοργάνωση του Κέντρου Υγείας, διασφαλίζοντας, ανάμεσα σε άλλα, την αποτελεσματικότερη υποδοχή επειγόντων περιστατικών, την καλύτερη χωροταξία, την αναβάθμιση των εργαστηρίων και τη λειτουργία Ιατρείου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων.

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