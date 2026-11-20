Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αίθουσα Τύπου «Τζέιμς Μπρέιντι» του Λευκού Οίκου. 6 Απριλίου 2026

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και τόνισε την ανάγκη για μια πραγματική συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί και προβλέπει περαιτέρω μείωση, η οποία εξαρτάται από τη διευθέτηση του ζητήματος με το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο Τραμπ συναντήθηκε με περισσότερους από 20 ηγέτες, εξασφάλισε δύο νέες εμπορικές συμφωνίες και συμμετείχε σε τέσσερις διεθνείς συνόδους κορυφής.

Ο Τραμπ επαίνεσε τον νέο εξοπλισμό του Air Force One, αναφέροντας ότι η απευθείας πτήση διάρκειας 14,5 ωρών εντυπωσίασε τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας.

Αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη, ο Τραμπ τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί η κατασκευή Data Centers σε άλλες χώρες και πως θα επιβληθούν αυστηροί φόροι στις αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Ασία και την τριμερή συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο πλευρό του έχει τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Στην έναρξη ο Τραμπ μίλησε για το νέο Air Force One και για το γεγονός ότι εντυπωσίασε τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ πήγαν σε αυτό ταξίδι με οικονομική και διπλωματική δύναμη, είπε ο Τραμπ. Μίλησε εκτενώς για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα εντός των ΗΠΑ και τόνισε ότι θα μειωθούν περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Σημείωσε ότι ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ του έδωσε συγχαρητήρια για την πρόοδο της αμερικανικής οικονομίας.

«Η πτήση διήρκεσε περίπου 14,5 ώρες, ενώ συνήθως είναι μια πτήση 20 ωρών που περιλαμβάνει στάση για ανεφοδιασμό. Πάντα περιλάμβανε στάση για ανεφοδιασμό, οπότε αυτό απλώς δείχνει ότι ο νέος εξοπλισμός είναι καλύτερος από τον παλιό. Είναι ένα καταπληκτικό αεροσκάφος, και η Κίνα εντυπωσιάστηκε πολύ, και η Ρωσία εντυπωσιάστηκε πολύ, και εγώ είμαι πολύ εντυπωσιασμένος», δήλωσε ο Τραμπ.

Αναφερόμενος στις εμπορικές συζητήσεις, ο Τραμπ είπε: «Σε τέσσερις ημέρες, συναντήθηκα με περισσότερους από 20 ηγέτες από όλο τον κόσμο. Εξασφάλισα δύο νέες εμπορικές συμφωνίες και περίπου 10 άλλες που θα ακολουθήσουν πολύ σύντομα. Συμμετείχα σε τέσσερις σημαντικές διεθνείς συνόδους κορυφής. Επιβεβαίωσα τις συμμαχίες της Αμερικής σε ολόκληρη την περιοχή και προώθησα το έργο της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλο τον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι από μια θέση απαράμιλλης οικονομικής και διπλωματικής ισχύος».

«Οι Ιρανοί είναι τρελοί - Δεν θα τους επιτραπεί να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο»

«Θέλουν να κλείσουν συμφωνία, αλλά δεν θέλουν να κλείσουν μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από εμένα. Θέλουμε να κλείσουμε μια πραγματική συμφωνία, όχι μια ψεύτικη συμφωνία όπως αυτές που κάνουν εδώ και 51 χρόνια. Λένε ανοησίες στον κόσμο εδώ και 51 χρόνια», ανέφερε για το Ιράν.

«Δεν είμαι ο Τζορτζ Μπους. Προσέξτε τα χείλη μου: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», είπε.

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Σε ερώτηση για το εάν είναι δυσαρεστημένος με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο που είπε ότι ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο ο Τραμπ ανέφερε: «Δεν είπα ότι ήμουν δυσαρεστημένος. Το ερώτημα είναι αν θα το έκανα ξανά (σ.σ. τον πόλεμο κατά του Ιράν) και η απάντηση είναι ναι θα το έκανα ξανά γιατί το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο». Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν για εκείνον «έχουν δικαίωμα στην γνώμη τους».

«Ξέρω τους Ιρανούς και ειλικρινά είναι τρελοί. Το κάνουν αυτό για 51 χρόνια. Όσο περνούν τα χρόνια και έχουν σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς. Ξεκίνησαν τον πόλεμο πριν 51 χρόνια. Είναι πολύ διαβολικοί άνθρωποι και δεν πρέπει να τους επιτραπεί να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», τόνισε.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέδειξε την πρόσφατη πτώση των τιμών της βενζίνης ως ένδειξη προόδου, επιμένοντας ότι οι τιμές θα μειωθούν σύντομα ακόμη πιο απότομα. Ωστόσο παραδέχθηκε ότι το χρονοδιάγραμμα «εξαρτάται επίσης από το πώς θα διευθετήσουμε το ζήτημα με το Ιράν».

«Όποιος κερδίσει την Super Intelligence κερδίζει (...) Δεν θα επιτρέψουμε να χτίσουν Data Centers σε άλλες χώρες. Θα τους επιβάλουμε αυστηρή, τρομερή φορολογία», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις αμερικανικές εταιρείες που ασχολούνται με την ΑΙ.

«Πούτιν και Ζελένσκι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος»

Για το ουκρανικό ο Τραμπ τόνισε ότι «το πρόβλημα είναι ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο πρόεδρος Πούτιν έχουν τεράστιο μίσος. (...) Έχουμε όμως πολύ καλές συζητήσεις και πιστεύω ότι μπορούμε να το λύσουμε».

«Θεωρώ ότι ο Πούτιν είναι κάποιος με τον οποίο έχω πολύ καλή σχέση. Και βρίσκεται σε μία δύσκολη θέση γιατί βρίσκεται σε έναν πόλεμο. Αλλά πιστεύω ότι ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει. Έχω φανταστική σχέση με τον Πούτιν. Αυτό είναι κάτι καλό. Έχω φανταστική σχέση με τον Σι. Αυτό είναι κάτι καλό», είπε.

«Έχεις δύο ανθρώπους που μισούν ο ένας τον άλλον: τον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Δεν ξέρουν πώς να το τελειώσουν. Έχουν κολλήσει και οι δύο εκεί. Έχουν κολλήσει στη λάσπη. Και οι δύο θέλουν να το τελειώσουν», εκτίμησε ο Τραμπ.

«Εάν δεν είχαν τέτοιο μίσος μεταξύ τους αυτό το θέμα θα είχε λήξει πριν δύο χρόνια», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος σε πολλά σημεία επανέλαβε τους υψηλούς αριθμούς νεκρών και από τις δύο πλευρές.

«Ανόητοι όσοι κάνουν κριτική στη σχέση μου με τον Πούτιν και τον Σι»

«Σέβονται τις ΗΠΑ όπως ποτέ πριν. Μας σέβονται όπως ποτέ πριν. Ο πρόεδρος Σι με συνάντησε στο αεροσκάφος. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ», υπογράμμισε ο Τραμπ. Ειδικά για τον Κινέζο πρόεδρο τόνισε: «Έχουμε μία εξαιρετική σχέση».

«Για πρώτη φορά η Κίνα δέχθηκε να συμμετέχει σε τριμερή για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων», ανέφερε.

Για την τριμερή συνάντηση που είχε χθες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, ο Τραμπ επισημαίνει ότι ήταν «η πρώτη τριμερής συνάντηση στην ιστορία μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας».

«Πήγα απλά λέγοντας: “Τα πάω πολύ καλά με αυτούς τους δύο ανθρώπους και θα επιλύσουμε τις διαφορές μας”. Καταφέραμε να τις επιλύσουμε. Και τότε συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό ήταν αυτό. Ήταν ένα καταπληκτικό γεγονός. Εννοώ, ήταν πραγματικά καταπληκτικό», τόνισε.

Αποκάλεσε «ανόητους» όσους επικρίνουν τις σχέσεις του με τον Πούτιν και τον Σι και το γεγονός ότι αποκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο φίλο. «Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Αυτό είναι θετικό, παρεμπιπτόντως», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Οι ανόητοι, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, λένε: “Ω, είναι τρομερό. Τα πάει καλά”. Τα πάω καλά με τη Ρωσία. Τα πάω καλά με την Κίνα. Τα πάω καλά με πολλούς ανθρώπους. Με μερικούς δεν τα πάω καλά», είπε.

«Θα ασκώ βέτο στους Δημοκρατικούς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου είπε ότι θα ασκεί βέτο στις νομοθεσίες που θα ψηφίζουν οι Δημοκρατικοί όταν πάρουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Εξήγησε όμως ότι σε κάποιες από τις νομοθεσίες θα προτείνει αλλαγές και αν τις δεχτεί το Δημοκρατικό Κόμμα τότε δεν ασκεί βέτο.

«Θέλουν να γίνονται πράγματα. Και εγώ θέλω να γίνονται πράγματα», ανέφερε ο Τραμπ και ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτός στη βελτίωση του δωρεάν συστήματος Υγείας, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για τους Δημοκρατικούς.

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