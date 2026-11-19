Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κατασκοπεύουν την Κίνα και αντίστροφα, με την Ουάσινγκτον να είναι πιο αποτελεσματική.

Ο Τραμπ αμφισβήτησε το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Κίνα να σταματήσει την κατασκοπεία, καθώς και οι ΗΠΑ δεν θα το έκαναν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε τη σημασία της διατήρησης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Οι δηλώσεις έγιναν πριν από την τριμερή συνάντηση των ηγετών των ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας στο περιθώριο της συνόδου APEC στη Σενζέν. Snapshot powered by AI

Πριν από την τριμερή συνάντηση των ηγετών των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας - στο περιθώριο της συνόδου κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη Σενζέν - ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ «επαίνεσε» την αποτελεσματικότητα της Ουάσινγκτον στο να κατασκοπεύει το Πεκίνο.

Μιλώντας σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το Fox News, o Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα διεξάγουν κατασκοπεία η μία εναντίον της άλλης, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι πιο αποτελεσματική στη συλλογή πληροφοριών από το Πεκίνο.

«Εμείς κατασκοπεύουμε την Κίνα, αυτοί κατασκοπεύουν εμάς», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

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«Νομίζω ότι εμείς κατασκοπεύουμε καλύτερα από ό,τι εκείνοι», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα ζητούσε από την Κίνα να σταματήσει να κατασκοπεύει τις ΗΠΑ, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ένα τέτοιο αίτημα δεν θα ήταν εφικτό.

«Θα μου ζητήσουν να σταματήσω να το κάνω κι εγώ, και δεν ξέρω αν θα το έκανα», εξήγησε.

Ο Τραμπ τόνισε επίσης τη σημασία της διατήρησης των σχέσεων με το Πεκίνο, επισημαίνοντας τους διμερείς οικονομικούς δεσμούς.

«Κάνουμε πολλές δουλειές με την Κίνα», είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος.

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