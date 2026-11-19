Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε βοήθεια από τον Σι Τζινπίνγκ για να ανέβει τις κυλιόμενες σκάλες λόγω προβλημάτων ισορροπίας.

Το περιστατικό συνέβη μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στη Σενζέν της Κίνας, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της APEC.

Στο βίντεο, ο Τραμπ προπορεύεται και ο Σι τον κρατά διακριτικά από πίσω ενώ τον βοηθά να ανέβει τις σκάλες.

Ο Τραμπ φαίνεται να καλεί τον Σι να σταθεί δίπλα του για επιπλέον βοήθεια στο τέλος των σκαλιών. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να αντιμετωπίζει προβλήματα ισορροπίας και ζητά τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για να ανέβει στις κυλιόμενες σκάλες.

Το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο καταγράφηκε μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ηγέτη στη Σενζέν της Κίνας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC.

Στο βίντεο, ο Αμερικανός πρόεδρος προπορεύεται του Κινέζου ηγέτη, ο οποίος τον κρατά διακριτικά από πίσω. Όταν ο Τραμπ αρχίζει κι ανεβαίνει στα σκαλιά, τείνει προς τα πίσω το χέρι του, αφενός για να πιάσει τον Τζινπίνγκ, αφετέρου φαίνεται να του κάνει νόημα «έλα δίπλα μου», για να τον βοηθήσει όταν τα σκαλιά φτάσουν στο επίπεδο που κατεβαίνουν από τη σκάλα.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο

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