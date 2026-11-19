Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ

Υπό την προεδρία του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, ολοκληρώθηκε στη Σενζέν η ιστορική τριμερής συνάντηση κορυφής μεταξύ του ιδίου, του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ρόλος του Κινέζου πρόεδρου ως οικοδεσπότη και προεδρεύοντος των εργασιών στη Βίλα Κίλιν υπογραμμίζει τη διπλωματική βαρύτητα που αποδίδει το Πεκίνο στην πρώτη αυτή κοινή συνάντηση των τριών ηγετών στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Αν και οι τρεις ηγέτες έχουν συμμετάσχει και στο παρελθόν σε συνόδους κορυφής, αυτή είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούν μια ιδιωτική τριμερή συνάντηση.

Δείτε όσα ειπώθηκαν κατά την έναρξη της συνάντησης:

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