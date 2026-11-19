Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούριν, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν εξέδωσαν κοινή διακήρυξη μετά την λήξη της ιστορικής τριμερή σύνοδο κορυφής τους στην Σενζέν την Πέμπτη.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, στην κοινή διακήρυξη οι τρεις χώρες επιβεβαίωσαν εκ νέου τη σημασία των σταθερών ενεργειακών ροών.

Παράλληλα, οι τρεις ηγέτες δήλωσαν ότι δεσμεύονται για τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, ώστε ο οργανισμός «να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις παγκόσμιες προκλήσεις και να εκπληρώνει τη θεμελιώδη αποστολή του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Συμφωνούν επίσης να αυξήσουν την παραγωγή διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων «προς όφελος όλων των εθνών», παρά τις διεθνείς κυρώσεις κατά των πωλήσεων ρωσικού πετρελαίου. Αυτή η δήλωση έρχεται λίγους μήνες μετά την ανακοίνωσή του Τραμπ ότι προχώρησε σε συμφωνία με τον Πούτιν για το ντίζελ, η οποία έγινε στο πλαίσιο μιας προσπάθειας των ΗΠΑ να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Επιπλέον, η διακήρυξη επιβεβαιώνει τον «σεβασμό της ασυλίας των κρατικών αξιωματούχων» και καλεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να μην «καταχραστεί» τη δικαιοδοσία του.

Στην διακήρυξη που εκφράζει τις κοινές απόψεις του Σι Τζινπίνγκ, του Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν γίνεται καμία αναφορά στο απαραβίαστο των συνόρων των κρατών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η διακήρυξη δεν αναφέρθηκε σε ορισμένα βασικά θέματα, όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, την τεχνητή νοημοσύνη ή το σκάνδαλο της Nvidia.

Το πλήρες κείμενο της κοινής διακήρυξης:

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησαν συνάντηση στο Σενζέν στις 19 Νοεμβρίου 2026. Οι ηγέτες της Ρωσίας και των ΗΠΑ εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς την Κίνα για τη διοργάνωση αυτής της ιστορικής συνάντησης. Οι τρεις αρχηγοί κρατών αντάλλαξαν εμπεριστατωμένες απόψεις σχετικά με την τρέχουσα διεθνή κατάσταση και δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν τη στρατηγική σταθερότητα και τη διεθνή ασφάλεια.

Ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις παγκόσμιες προκλήσεις και να εκπληρώνουν τη θεμελιώδη αποστολή τους για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Οι τρεις χώρες σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή και την προμήθεια διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων προς όφελος όλων των εθνών. Επανέλαβαν τη σημασία των σταθερών ροών ενέργειας. Οι τρεις αρχηγοί κρατών αναγνώρισαν ότι η αρχή της εθνικής συναίνεσης και ο σεβασμός της ασυλίας των κρατικών αξιωματούχων είναι υψίστης σημασίας και συμφώνησαν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και άλλοι παρόμοιοι φορείς δεν πρέπει να καταχρώνται της δικαιοδοσίας τους. Οι τρεις αρχηγοί κρατών επιβεβαίωσαν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει να διεξαχθεί. Οι τρεις χώρες θα ξεκινήσουν διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την πρόληψη της πυρηνικής διάδοσης.

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