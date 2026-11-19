Ένα σοκαριστικό, σφοδρό τροχαίο δυστύχημα με εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την οδό Πεντέλης, στο Μαρούσι. Νεκρός ένας άνδρας 43 ετών, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα και φορούσε κράνος.

Λουλούδια στο σημείο όπου ο άτυχος 43χρονος έχασε τη ζωή του

Η πορεία ενός ΙΧ, η σύγκρουση στη διασταύρωση και η πρόσκρουση στη διαχωριστική νησίδα συνθέτουν την εικόνα του θανατηφόρου τροχαίου στη λεωφόρο Κηφισίας. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης αποτυπώθηκε στις ζημιές στις μεταλλικές μπάρες της νησίδας, αλλά και σε μια μεταλλική κολόνα, η οποία έπεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο οδηγός του ΙΧ που όπως φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία πέρασε με κόκκινο παραβιάζοντας τον σηματοδότη, συνελήφθη, ενώ μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετωπίζει είναι η επικίνδυνη οδήγηση, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η πορεία των οχημάτων και η μοιραία σύγκρουση

Το ΙΧ, με οδηγό έναν 47χρονο κινούνταν στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από Αθήνα προς Κηφισιά. Φτάνοντας στη συμβολή με την οδό Πεντέλης, φέρεται να παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και να συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που κινούνταν από την Πεντέλης προς τα Μελίσσια.

Η επίμαχη διαστραύρωση, Κηφισίας και Πεντέλης

Στο τροχαίο ενεπλάκη και τρίτο όχημα, με οδηγό έναν 30χρονο άνδρα, το οποίο βρισκόταν στην οδό Πεντέλης, δίπλα στη μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την αρχική σύγκρουση τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν και με το τρίτο ΙΧ.

Η πορεία του πρώτου αυτοκινήτου συνεχίστηκε μέχρι τη διαχωριστική νησίδα της λεωφόρου. Το όχημα προσέκρουσε στις μεταλλικές μπάρες και έριξε μεταλλική κολόνα, με τις ζημιές να καταδεικνύουν τη δύναμη της πρόσκρουσης.

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες:

Ο άτυχος οδηγός της μοτοσικλέτας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, ωστόσο δεν επέζησε. Ο ίδιος, φορούσε προστατευτικό κράνος.

Κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια αντιμετωπίζει και ο οδηγός του τρίτου οχήματος, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις εμπλοκής κι άλλων οδηγών σε τροχαία δυστυχήματα.

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