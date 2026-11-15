Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας στο Μαρούσι με έναν νεκρό - Εικόνες Newsbomb

Απίστευτες εικόνες από το τροχαίο 

Σωτήρης Σκουλούδης

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας στο Μαρούσι με έναν νεκρό - Εικόνες Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη λεωφόρο Κηφισίας με οδό Πεντέλης στο Μαρούσι.
  • Ο μοτοσικλετιστής υπέκυψε στα τραύματά του και διακομίστηκε νεκρός στο νοσοκομείο KAT.
  • Λόγω του τροχαίου διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας, ρεύμα προς Κηφισιά, στην περιοχή του Αμαρουσίου.
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Σφοδρό τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την οδο Πεντέλης στο Μαρούσι

Το τροχαίο προκλήθηκε έπειτα από σύγκρουση ΙΧ και μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες νεκρός είναι ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος μετά το τροχαίο δυστύχημα διακομίστηκε στο νοσοκομείο KAT.

τροχαιο
τροχαιο

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: Λόγω τροχαίου ατυχήματος διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Κηφισίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πεντέλης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, περιοχή Μαρούσι.

Φωτογραφίες της μοτοσικλέτας από το Intime:

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΗΦΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΗΦΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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