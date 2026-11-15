Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας στο Μαρούσι με έναν νεκρό - Εικόνες Newsbomb

Snapshot Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη λεωφόρο Κηφισίας με οδό Πεντέλης στο Μαρούσι.

Ο μοτοσικλετιστής υπέκυψε στα τραύματά του και διακομίστηκε νεκρός στο νοσοκομείο KAT.

Λόγω του τροχαίου διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας, ρεύμα προς Κηφισιά, στην περιοχή του Αμαρουσίου. Snapshot powered by AI

Σφοδρό τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την οδο Πεντέλης στο Μαρούσι

Το τροχαίο προκλήθηκε έπειτα από σύγκρουση ΙΧ και μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες νεκρός είναι ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος μετά το τροχαίο δυστύχημα διακομίστηκε στο νοσοκομείο KAT.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: Λόγω τροχαίου ατυχήματος διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Κηφισίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πεντέλης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, περιοχή Μαρούσι.

Φωτογραφίες της μοτοσικλέτας από το Intime:

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