Σφοδρό τροχαίο στην Εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων - Μία γυναίκα στο νοσοκομείο

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, με σύγκρουση δύο ΙΧ που αναποδογύρισαν.

Το ατύχημα προκλήθηκε πιθανόν από προσπέραση ενός οχήματος που συγκρούστηκε με άλλο όχημα που έστριβε προς Παπαδάτες.

Μία 25χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι δύο άντρες, 24 και 25 ετών, που επέβαιναν στο άλλο όχημα είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και η Τροχαία για την αντιμετώπιση και διερεύνηση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/11) στην Εθνική Οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου στο Δήμο Ξηρομέρου.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν τα δύο ΙΧ συγκρούστηκαν σφοδρά κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσουν και τα δύο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το ένα εκ των οχημάτων επιχείρησε προσπέραση και συγκρούστηκε με το έτερο, που έστριβε με κατεύθυνση προς Παπαδάτες.

Στο ένα όχημα επέβαινε μία νεαρή γυναίκα 25 ετών που διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Οι δύο άντρες, 24 και 25 ετών που επέβαιναν στο έτερο όχημα είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, συνδράμοντας στην διαχείριση του περιστατικού και ενεργώντας τις σχετικές έρευνες.